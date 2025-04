iFixit libera wallpapers com componentes internos e tomografias dos iPhones 16 [atualizado]

A iFixit liberou hoje seus tradicionais wallpapers exibindo os componentes internos de dispositivos — desta vez dos iPhones 16, que receberam nota alta de reparabilidade da empresa por destaques como um novo mecanismo para a remoção da bateria nos modelos básicos e a possibilidade de se desmontar os aparelhos mais avançados pelas partes frontal ou traseira.

Cada aparelho da linha (formada pelo iPhone 16, pelo iPhone 16 Plus, pelo iPhone 16 Pro e pelo iPhone 16 Pro Max) conta com três wallpapers: um com a parte interna traseira e outros dois com a parte interna frontal (um em uma cor neutra e outro em uma cor alternativa).

Confira abaixo os links diretos para as imagens:

iPhone 16 : Traseira | Frontal (Neutral e Blue)

: Traseira | Frontal (Neutral e Blue) iPhone 16 Plus : Traseira | Frontal (Neutral e Teal)

: Traseira | Frontal (Neutral e Teal) iPhone 16 Pro : Traseira | Frontal (Neutral e Brown)

: Traseira | Frontal (Neutral e Brown) iPhone 16 Pro Max: Traseira | Frontal (Neutral e Brown)

Imagens de tomografia dos novos iPhones

A iFixit também divulgou os wallpapers com imagens geradas pelo scanner de tomografia computadorizada Lumafield Neptune — permitindo visualizar o interior do aparelho de uma maneira única.

As imagens foram feitas apenas com foco na parte traseira e contam com três diferentes cores.

Confira os links diretos abaixo:

iPhone 16: Mono | Rainbow | Monoblue

Mono | Rainbow | Monoblue iPhone 16 Plus: Mono | Rainbow | Monoblue

Mono | Rainbow | Monoblue iPhone 16 Pro: Mono | Rainbow | Plasma

| Rainbow | Plasma iPhone 16 Pro Max: Mono | Rainbow | Plasma

Todas as imagens, é claro, podem ser baixadas diretamente na página da iFixit.

Atualização, por Bruno Cardoso24/10/2024 às 14:52

Depois da iFixit, agora foi a vez do designer Basic Apple Guy de divulgar os seus próprios wallpapers com os componentes internos dos iPhones 16 Pro.

iPhone 16 Pro & Pro Max Internals Wallpaper 📱https://t.co/ZdhQjpgWnB pic.twitter.com/lbjjTzegCp — Basic Apple Guy (@BasicAppleGuy) October 24, 2024 Papéis de parede com os componentes internos do iPhone 16 Pro & Pro Max

Ao contrário da firma de reparos, o designer decidiu ir por um caminho mais criativo, disponibilizando papéis de parede estilizados que mostram mais dos componentes dos novos aparelhos e com cores que fazem alusão aos seus respectivos acabamentos, além de algumas versões especiais.

Eis os links diretos para download abaixo:

Caso você prefira, também é possível baixar os wallpapers diretamente da página oficial do Basic Apple Guy.

