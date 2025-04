iPhone 16 Pro Max enfrenta Galaxy S24 Ultra em testes de velocidade e bateria

O canal do YouTube PhoneBuff colocou o recém-lançado iPhone 16 Pro Max à prova em seus tradicionais testes de velocidade e bateria, desta vez com o seu rival direto: o Galaxy S24 Ultra, da Samsung.

Começando pelo teste de velocidade, ambos os aparelhos tiveram que executar uma seleção de 16 aplicativos em sequência e realizar algumas tarefas comuns do dia a dia, como exportar arquivos e capturar fotos — tudo isso em duas “voltas”, como se fosse, de fato, uma corrida.

Durante a primeira parte do teste, o iPhone 16 Pro Max e o Galaxy S24 Ultra apresentaram performances muito parecidas, mas o aparelho da Samsung conseguiu sair na frente ao exportar um arquivo no app de edição de fotos Snapseed, o que lhe deu a dianteira. Eventualmente, o iPhone recuperou o tempo perdido nos games, assumindo novamente a liderança — mesmo que por uma diferença marginal.

O iPhone 16 Pro Max terminou a primeira bateria de testes em 2 minutos, 13 segundos e 13 centésimos, enquanto o Galaxy S24 Ultra veio logo em seguida com 2 minutos, 13 segundos e 27 centésimos — ou seja, um real empate, o que só atesta o poder de fogo do chip A18 Pro e do Snapdragon 8 Gen 3, da Qualcomm.

A briga também foi apertada na segunda “volta”, que existe para testar as capacidades de gerenciamento de memória dos aparelhos. Para a surpresa de ninguém, os dois competidores, sendo os aparelhos topos-de-linha das suas respectivas marcas, saíram-se muito bem nesse teste, reabrindo os aplicativos rapidamente sem precisar iniciá-los “do zero”.

Ainda assim, o iPhone 16 Pro Max conseguiu se sair ligeiramente melhor, embora tenha 4GB de memória a menos que o seu rival (8GB vs. 12GB). Enquanto o aparelho da Apple levou 47 segundos e 83 centésimos para passar por todos os apps, o Galaxy S24 Ultra precisou de 49 segundos e 52 centésimos (+2 segundos).

É esperado que o flagship da Apple volte a ficar isolado na liderança quando o assunto é gerenciamento de memória no ano que vem, uma vez que os rumores indicam que os “iPhones 17 Pro” virão também com 12GB em vez de 8GB — número que se mantém inalterado desde os iPhones 15 Pro, do ano passado. Essa mudança, vale lembrar, teria sido motivada pelos recursos da Apple Intelligence, que exigem uma grande capacidade de processamento e memória.

Apesar dessas pequenas diferenças, o PhoneBuff considerou que os dois aparelhos terminaram os testes empatados. Em outras palavras, não importa qual modelo seja a sua escolha, você terá uma performance topo-de-linha de qualquer forma (e por vários anos).

Teste de bateria

Se no teste de velocidade deu empate, no teste de bateria as coisas foram mais animadoras para o smartphone da Apple, que também competiu com o Galaxy S24 Ultra.

Como destacado pela companhia na keynote do mês passado, o iPhone 16 Pro Max tem a melhor autonomia de todos os smartphones lançados pela Apple até hoje — e isso traduziu-se também na melhor performance de bateria já vista pelo pessoal PhoneBuff nos seus testes. Assim como no teste de velocidade, os aparelhos foram colocados para realizar uma série de tarefas em sequência em uma variedade de apps — aqui, até zerarem suas baterias por completo.

A primeira fase do teste consiste em uma chamada telefônica de uma hora, que fez o Galaxy S24 Ultra cair para 98%, enquanto o iPhone 16 Pro Max manteve-se em 100%.

Depois disso, eles passaram mais uma hora trocando mensagens SMS e visualizando emails no Gmail — o que fez o aparelho da Samsung cair para 88%, enquanto o da Apple ficou em 92%.

Depois de passarem um tempo navegando pela internet e pelo Instagram, a situação voltou a ficar parecida, com o iPhone 16 Pro Max caindo para 79% e o Galaxy S24 Ultra, para 75%. O aparelho da Samsung voltou a se aproximar do modelo da Apple depois de 16 horas em standby, com primeiro terminando essa porção do teste com 68% e, o segundo, com 70%.

A partir daí, os dois smartphones entraram na fase mais exigente energeticamente falando do teste. Primeiro, eles foram colocados para rodar o jogo Alto’s Adventure por um hora, o que fez a bateria do iPhone 16 Pro Max cair para 50% e a do Galaxy S24 Ultra, para 52%. Depois disso, eles passaram um tempo no Google Maps e no Spotify, o que fez a bateria de ambos parar em 35%.

O iPhone 16 Pro Max recuperou a liderança quando os dois aparelhos estavam rodando o Snapchat, que acessa uma série de componentes conhecidos por gastar bastante energia, como a câmera. Mais especificamente, ele terminou essa primeira bateria do teste com 20%, enquanto o Galaxy S24 Ultra fechou com 18%.

A partir daí, os telefones começaram a abrir os mesmos apps e fechá-los de novo até que a bateria se esgotasse por completo. E foi aí que o Galaxy S24 Ultra desligou primeiro, após 27 horas e 18 minutos com uma única carga — performance forte, mas não mais do que a do iPhone 16 Pro Max, que conseguiu aguentar nada menos que 28 horas e 14 minutos (56 minutos a mais).

Ambos os testes, vale notar, foram conduzidos com o mesmo nível de brilho e com a ajuda de um braço robótico, o qual tratou de abrir, realizar as mesmas tarefas e fechar todos os aplicativos no mesmo momento.

