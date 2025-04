★ MacX MediaTrans faz megapromoção de 6 apps!

Com o lançamento do iOS 18 e a chegada do iPhone 16, é possível que você tenha tido frustrações com transferências de dados após efetuar a atualização. Com isso, o MacX MediaTrans promete ser a solução mais rápida e eficiente do mercado.

Estando disponível tanto para iPhone quanto para iPad, o MacX MediaTrans é uma forma simples, prática e eficiente de transferir seus dados como fotos, vídeos, músicas e outros. Sem contar que o app oferece a opção de backup para seus dados mais importantes.

Para celebrar o evento da Apple de 2024, o MacX está realizando duas promoções dos seus principais produtos!

Venda relâmpago

São 6 aplicativos para Mac por apenas US$29,95, um desconto de 70%!

Essa promoção inclui o MacX MediaTrans, o MacX DVD Ripper (o melhor ripador de DVD para Mac, além de ser o mais rápido), MacX Video Converter Pro e um poderoso conversor de vídeos em resolução 4K. De bônus, você receberá o MacBooster, o DoYourClone e o AWZ AnyPorter para macOS.

Para aproveitar, basta visitar essa página.

Supersorteio

São 6 incríveis aplicativos com a garantia de receber chaves de licença gratuitas! O MacXDVD está oferecendo 6 apps essenciais para aumentar ao máximo o rendimento e a eficiência do seu macOS e iOS.

São eles:

MacX MediaTrans v8.0

MacX Video Converter Pro v6.7.0

Aiarty Image Enhancer

MacBooster

DoYourClone

AWZ AnyPorter

Obtenha as licenças dessas ferramentas fantásticas aqui!

Entenda por que o MacX MediaTrans é o gerenciador perfeito para o seu iPhone e/ou iPad

Como a peça central do evento da Apple, o MacX MediaTrans se destaca como o gerenciador de iPhone e iPad mais abrangente e eficiente disponível.

Aqui estão os motivos:

Backup e transferência sem esforço : sendo seletivo ou em massa, salve as suas mais importantes fotos, seus vídeos, suas músicas e tudo mais do seu iPhone/iPad para o seu Mac ou vice-versa! Nenhum dado será apagado durante o processo.

: sendo seletivo ou em massa, salve as suas mais importantes fotos, seus vídeos, suas músicas e tudo mais do seu iPhone/iPad para o seu Mac ou vice-versa! Nenhum dado será apagado durante o processo. Velocidade ultrarrápida : transfira 100 fotos 4K em apenas 8 segundos !

: transfira 100 fotos 4K em apenas ! Compatibilidade universal : não se preocupe mais com formatos de arquivos diferentes. O MacX MediaTrans converte automaticamente vídeos em formatos incompatíveis (MKV, FLV, WMV) para versões compatíveis com o iPhone. E ele também converte fotos HEIC para JPG , para maior acessibilidade.

: não se preocupe mais com formatos de arquivos diferentes. O MacX MediaTrans converte automaticamente vídeos em formatos incompatíveis (MKV, FLV, WMV) para versões compatíveis com o iPhone. E ele também converte fotos HEIC para JPG para maior acessibilidade. Rico gerenciamento de músicas : tenha total controle da sua biblioteca de músicas! Adicione, exclua ou edite suas listas de reprodução com facilidade. Ele também permite modificar artistas, álbuns e converter músicas de AAC ou MP3 para uma reprodução compatível com o iPhone.

: tenha total controle da sua biblioteca de músicas! Adicione, exclua ou edite suas listas de reprodução com facilidade. Ele também permite modificar artistas, álbuns e converter músicas de AAC ou MP3 para uma reprodução compatível com o iPhone. Ringtones e conteúdo descriptografado do iTunes : crie ringtones personalizados a partir das suas músicas favoritas! Sem contar que o MacX MediaTrans permite que você descriptograde e exporte músicas, livros e audiobooks comprados do iTunes para seu Mac, sem restrições!

: crie ringtones personalizados a partir das suas músicas favoritas! Sem contar que o MacX MediaTrans permite que você descriptograde e exporte músicas, livros e audiobooks comprados do iTunes para seu Mac, sem restrições! Segurança Inigualável: tenha a garantia da privacidade e da proteção dos seus dados com o recurso de criar senha para o MacX MediaTrans, utilizando o mais alto nível de segurança para que as suas fotos e os seus vídeos pessoais permaneçam protegidos.

Não perca a oportunidade de aproveitar essas promoções com inúmeros aplicativos essenciais para seus dispositivos Apple! Acesse o site do MacXDVD e garanta a sua licença para essas ferramentas!