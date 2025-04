Unboxing antecipado de MacBook Pro com o chip M4 surge no YouTube [atualizado]

Já vimos protótipos de produtos da Apple vazarem antes do lançamento, mas e produtos completamente finalizados, já na sua caixa oficial? Pois é exatamente isso que pode ter acontecido com o próximo MacBook Pro de 14 polegadas, cujo anúncio é aguardado para o fim deste mês.

Publicidade

Surgiu ontem no YouTube um unboxing de um modelo do laptop profissional da Apple equipado com o chip M4, que foi introduzido pela empresa no início de 2024 com os novos iPads Pro. O vídeo em questão foi publicado pelo canal russo Wylsacom e mostra a máquina em detalhes.

Como é possível notar no vídeo acima, o MacBook Pro em destaque vem não só com o mais novo processador da Apple para computadores, mas também 512GB de armazenamento e 16GB de memória unificada — o que corrobora um rumor sobre os novos modelos de entrada. Ele também vem na cor preta-espacial, a qual não está disponível atualmente para o modelo mais em conta desse laptop, bem como três portas Thunderbolt 4, em vez de duas.

O vídeo chamou a atenção de leakers famosos, como o jornalista Mark Gurman (da Bloomberg), que disse se tratar um vazamento bastante convincente, embora tenha adotado uma postura mais cautelosa. Ele também falou sobre o código da máquina que apareceu no Geekbench quando o YouTuber realizou um teste de benchmark ( Mac16,1 ), que segundo Gurman diz sim respeito a um Mac com o chip M4 — embora essas coisas possam ser “adivinhadas” com certa facilidade.

Unconfirmed but looks fairly legitimate: a Russian YouTube channel claims to have the yet to be announced M4 MacBook Pro and gave it a full unboxing and hands-on. We’ve seen prototypes leak early but never a full retail Apple device weeks in advance. https://t.co/LYrt68ZmEn — Mark Gurman (@markgurman) October 6, 2024 Não confirmado, mas parece bastante legítimo: um canal russo do YouTube afirma ter o ainda não anunciado MacBook Pro com o chip M4 e publicou um unboxing completo e hands-on. Vimos protótipos vazando cedo, mas nunca um dispositivo Apple de varejo completo com semanas de antecedência.

Algo suspeito destacado pelo jornalista e por outros usuários nas redes sociais, porém, é o fato de esse computador vir com o mesmíssimo papel da parede na foto do produto estampada na embalagem de fábrica que o modelo do ano passado, o que realmente é estranho. Entretanto, se for mesmo verdade, não será a primeira vez que isso acontece, considerando que a Apple já reaproveitou o wallpaper do Pro Display XDR na caixa do Studio Display.

MacBook Pro (M4) já à venda?

Apesar de ter chamado mais atenção, esse vídeo não foi o primeiro vazamento envolvendo o novo MacBook Pro de entrada. No dia 29 de setembro (um domingo), o também leaker ShrimpApplePro [@VNchocoTaco] compartilhou uma imagem de uma caixa de MacBook Pro exatamente igual à vista no unboxing do canal russo.

More photos of it confirmed it’s real. Apparently it is on sale in a private Facebook group lmao https://t.co/eSoXY5NHg9 pic.twitter.com/lxW9rbilSE — ShrimpApplePro 🍤 ずっと真夜中でいいのに (@VNchocoTaco) September 30, 2024 Mais fotos dele confirmaram que é real. Aparentemente está à venda em um grupo privado do Facebook

Ainda de acordo com ele, essa imagem veio de um grupo privado no Facebook e um vendedor visto por ele teria chegado a dizer que tinha 200 unidades do novo computador em estoque, prontas para serem vendidas. Gurman, vale notar, também viu esse post e destacou a sua proximidade com o que deveremos ver em algumas semanas.

Estaríamos diante de um dos maiores vazamentos da história da Apple?

Atualização, por Luiz Gustavo Ribeiro 07/10/2024 às 18:34

Corroborando que talvez estejamos diante de um dos vazamentos mais sérios da Apple, outro YouTuber foi visto divulgando um suposto unboxing do próspero MacBook Pro com chip M4.

Publicidade

Trata-se do criador do canal Romancev768, o qual também mostrou em um vídeo um laptop da Maçã que seria alimentado pelo chip M4 (com dez núcleos de CPU e GPU) e teria 16GB de memória, além de 512GB de armazenamento interno. Ele também mostra o menu “Sobre Este Mac” da máquina em questão, o qual revela que o MacBook Pro é de 2024.

@VadimYuryev, another Russian YouTuber, got a brand new M4 MacBook Pro. This time, it’s Romancev768. He showed the 'About This Mac' menu, and it shows that it is November 2024 model. Keynote or press release at the end of October? pic.twitter.com/kLuRdbjnoF — Мамкин майнкрафтер (@Matthew_Tronin) October 7, 2024 @VadimYuryev, outro YouTuber russo, ganhou um MacBook Pro M4 novinho em folha. Desta vez, é o Romancev768. Ele mostrou o menu “Sobre Este Mac”, e mostra que é um modelo de novembro de 2024. Keynote ou press release no final de outubro?

Sobre esse vídeo, Gurman disse em uma publicação que, caso ele seja legítimo, “essa é uma violação sem precedentes na Apple” e tirou sarro da situação, apontando que a única explicação para esses “vazamentos” é que a gigante de Cupertino contratou o pessoal do Google Pixel para guardar os novos MacBooks Pro até o anúncio oficial — em referência ao fato de que as informações sobre o smartphone da empresa geralmente vazam bem antes do lançamento.

Comprar MacBooks Pro de 14″ e 16″ de Apple Preço à vista: a partir de R$17.999,10

Preço parcelado: a partir de R$19.999,00 em até 12x

Cor: preto-espacial ou prateado

Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 10 núcleos), M4 Pro (CPU de 12 ou 14 núcleos; GPU de 16 ou 20 núcleos) ou M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos)

Memória: 16GB, 24GB, 36GB, 48GB, 64GB ou 128GB

Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB

Adaptador de energia: 70W, 96W ou 140W

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.