WhatsApp ganha novas cores e temas para chats no iOS; novas opções de gerenciamento de contatos estão em teste

E cá estamos nós com mais alguns recursos que foram adicionados recentemente ao WhatsApp no iOS! Desta vez, temos duas novidades que prometem dar mais controle sobre a experiência no mensageiro — uma na sua versão estável e outra na beta.

Vamos dar uma olhada em tudo com detalhes?

Cores e temas de conversas

Desde os seus primórdios, o WhatsApp tem apenas uma cor de destaque: a verde, que também faz parte da sua identidade visual já completamente consolidada.

Agora, no entanto, o mensageiro passou a permitir que usuários escolham a cor de destaque das conversas, dando um toque mais pessoal a cada uma delas. As informações são do WABetaInfo.

Como é possível notar na imagem abaixo, há no total 20 cores de destaque para escolher, as quais afetam a aparência de links, botões e outros ícones na tela do mensageiro. Existem também 22 novos temas de fundo feitos para combinar com essas novas opções de cores, tornando a experiência mais completa.

Além de definir um tema e uma cor de destaque para conversas específicas, o usuário também pode escolher (nas configurações do WhatsApp) uma cor e um tema para todas as suas conversas. Além disso, assim que uma cor é escolhida, o app altera o tema de fundo da conversa para uma opção correspondente, de modo que tudo fique combinando — mas ainda é possível estabelecer temas personalizados.

Além de permitir uma maior personalização do app, essa novidade — que já começou a ser disponibilizada para todo mundo — também torna mais fácil a tarefa de diferenciar uma conversa pessoal de uma de trabalho, por exemplo. Bem bacana, não?

Gerenciar a sincronização de contatos

Também de acordo com o WABetaInfo, o WhatsApp começou a testar na versão 24.20.10.76 do seu app para iOS (disponível no TestFlight) uma série de opções que buscam dar mais controle sobre a forma como o app sincroniza contatos.

Essa nova opção de privacidade permite escolher exatamente quais contatos deverão ser sincronizados entre os seus dispositivos e quais devem apenas ficar salvos localmente em um aparelho qualquer. Também é possível escolher entre salvar contatos apenas na agenda do telefone ou nos servidores da Meta — o que é uma baita notícia em termos de privacidade.

Além disso, o WhatsApp também criou uma nova camada de privacidade para contatos composta por hashes criptografados, os quais permitem ao mensageiro monitorar e detectar quaisquer alterações incomuns nos contatos, como o upload indevido de contatos para descobrir quem usa o WhatsApp.

Segundo o WABetaInfo, esse processo é feito “sem rastrear ou comparar números individuais, tornando-se uma medida de privacidade robusta que protege as informações do usuário e ainda permite que o WhatsApp identifique possíveis abusos”.

Esse recurso já pode ser acessado por alguns testadores do WhatsApp, devendo chegar a mais pessoas nas próximas semanas. Ele ainda não tem previsão de lançamento para o público geral.