Apple perdeu participação no mercado de PCs no 3º trimestre de 2024 [atualizado]

De acordo com os últimos dados da Canalys, o mercado global de computadores pessoais (PCs) cresceu pelo quarto trimestre consecutivo, com as vendas de desktops, notebooks e workstations atingindo 66,4 milhões de unidades no terceiro trimestre de 2024.

Mais precisamente, as remessas de notebooks atingiram 53,5 milhões de unidades (um aumento de 2,8%), enquanto as vendas de desktops (incluindo estações de trabalho de mesa) bateram 12,9 milhões de unidades (uma queda de 4,6%).

A Lenovo foi a principal fornecedora no referido período, com 16,5 milhões de unidades vendidas em todo o mundo (+2,8%); a HP ficou em segundo lugar, com 13,5 milhões de unidades comercializadas (+0,4%); a Dell manteve a terceira posição, com 9,8 milhões (-4%); já a ASUS conquistou o quarto lugar com 5,5 milhões de remessas, ostentando o maior crescimento entre as principais fabricantes (+15,8%); por fim, a Apple completou o Top 5 com 5,1 milhões de Macs vendidos — uma queda gigantesca de 17,5% ao ano!

Apesar dessa queda, o cenário não é totalmente desfavorável para a Apple. A queda nas vendas pode ser resultado de uma maior vida útil dos modelos de Macs mais recentes — alimentados pelo Apple Silicon —, tanto é que a companhia retomou a liderança do ranking de satisfação de computadores pessoais da ACSI.

Ademais, a Canalys aponta que, embora o crescimento no terceiro trimestre tenha sido modesto, a recuperação do mercado de PCs está “bem encaminhada” com uma série de sinais positivos indicando um desempenho mais forte nos próximos trimestres — o que poderá impulsionar as vendas da Apple, ainda mais com o possível lançamento dos modelos equipados com chips da geração M4.

Atualização 09/10/2024 às 18:30

Uma pesquisa da IDC mostra um cenário negativamente semelhante para a Apple no mercado de computadores durante o terceiro trimestre deste ano.

Segundo eles, porém, a gigante de Cupertino ficou uma posição à frente da Asus no ranking da maiores fabricantes — de modo a ocupar, portanto, o quarto lugar. Na estimativa da firma, a empresa comercializou 5,3 milhões de Macs de julho a setembro.

Ainda assim, a queda nas vendas da Apple foi de dois dígitos em relação ao mesmo período do ano passado — e ainda maior do que aquela vista pela Canalys, com os dados da IDC mostrando uma redução de 24,2%.