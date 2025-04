Como compartilhar uma senha de Wi-Fi por código QR [iPhone, iPad e Mac]

Para facilitar o gerenciamento das suas senhas, Chaves-senha (Passkeys) e códigos de verificação, a Apple introduziu o aplicativo Senhas (Passwords) no iOS/iPadOS 18, no macOS Sequoia 15 e no visionOS 2.

Pois se você usa esse app, há um truque bem simples que permite compartilhar a senha da sua rede Wi-Fi residencial (ou de qualquer outra) sem ter que ditar as letras e/ou números dela. Isso pode ser feito gerando um código QR (QR code).

Veja como fazer isso no iPhone, no iPad e Mac! 🔑

Abra o app Senhas e autentique-se usando o Face ID, o Touch ID ou a sua senha. Depois, toque/clique na seção “Wi-Fi”, escolha a rede que quiser compartilhar e, na tela seguinte, vá até “Mostrar QR Code da Rede”.

Em seguida, peça para a outra pessoa escanear o código usando o aplicativo nativo de câmera ou qualquer outro do tipo — pode ser inclusive de um Android. 😉