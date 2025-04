Como usar os mapas internos de aeroportos e shoppings no app Mapas [iPhone, iPad e Mac]

Há alguns anos, a Apple introduziu um recurso bastante útil em seu aplicativo nativo Mapas (Maps). Trata-se da possibilidade de conferir os mapas internos de aeroportos e shoppings de várias cidades mundo afora.

O grande diferencial é que você pode conferir, por exemplo, as categorias de lojas de um shopping e saber onde exatamente está a que você procura. Confira os detalhes dessa função! 📍

Onde os mapas internos estão disponíveis?

Infelizmente, até o momento nenhum aeroporto ou shopping brasileiro está presente na lista da Apple. Porém, a lista completa de localizações pode ser vista no site da Apple — e pode lhe ser útil em viagens (ou caso você more fora do Brasil), é claro!

Como usar os mapas internos

Com o app Mapas aberto no seu iPhone/iPad ou no seu Mac, procure pelo local na barra de pesquisa ou, se estiver no local disponível, basta escolher um resultado da lista ao tocar no ícone de localização atual.

Depois, na página do shopping/aeroporto, você poderá ver, com detalhes, o mapa do interior do local, além de categorias de estabelecimentos como “Alimentação”, “Lojas”, “Bebidas”, “Check-ins” e “Terminais”.

Toque/clique em um deles para obter os detalhes de como chegar lá ou obter mais informações.