iFixit lança acessório USB-C para descolar bateria dos iPhones 16

Uma das grandes novidades do iPhone 16 e do iPhone 16 Plus, pelo menos em termos de reparabilidade, é a sua nova bateria que é fixada no lugar com a ajuda de um adesivo eletricamente destacável.

Essa mudança foi vista como uma vitória por apoiadores do movimento Right to Repair (Direito ao Reparo, em tradução livre), já que dispensa a necessidade de uma desmontagem mais profunda dos aparelhos para que a bateria seja removida por completo.

Como explicado pela Apple, para trocar esse componente, tudo o que você precisa agora é de uma pilha de 9V e um cabo garra de jacaré, que deve ser preso em duas abas encontradas nas extremidades das baterias. Depois de cerca de 90 segundos, a bateria deverá simplesmente se soltar do iPhone.

Mas e se você não tiver uma dessas pilhas e um cabo desses? Pois foi exatamente isso que o pessoal da firma de reparos iFixit pensou na hora de projetar o VoltClip, o seu mais novo acessório feito para tornar esse processo ainda mais fácil.

Composto essencialmente por um par de garras de jacaré, o VoltClip tem o diferencial de vir com um adaptador USB-C, permitindo que você use qualquer fonte de energia com essa porta para energizar o adesivo que mantém a bateria do seu iPhone no lugar.

Segundo a iFixit, quando conectado a uma porta USB-C compatível com o padrão Power Delivery (PD), o acessório pode fornecer 9V ou 12V, o que é o suficiente para fazer a bateria do seu iPhone descolar em 90 e 60 segundos, respectivamente. Caso você conecte o acessório a uma porta USB-A, a potência cai para 5W, o que não é suficiente para fazer o adesivo perder a sua força.

A Apple até diz em seus manuais que usar uma corrente de 30W pode fazer a bateria descolar ainda mais rápido, mas a iFixit decidiu seguir um caminho mais simples de modo a manter os custos baixos. A firma também está considerando incluir o VoltClip no seu kit de reparo para a bateria dos iPhones 16, mas isso ainda deverá demorar um pouco.

Vendido por US$11, o acessório também pode ser usado para outros fins, como alimentar dispositivos eletrônicos, ligar um carrinho de controle remoto e até reviver maçanetas inteligentes.

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.