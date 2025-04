Mastodon 4.3 chega com notificações aprimoradas, melhorias na interface e mais

Assim como o Threads e o Bluesky, o Mastodon é mais um dos grandes concorrentes do X (ex-Twitter). E para continuar competindo com essas plataformas, a rede social anunciou uma grande atualização que visa melhorar ainda mais a experiência dos usuários.

Publicidade

A plataforma destacou em um post no seu blog oficial que a interface, o sistema de notificações e integrações/ferramentas que visam auxiliar escritores e redatores são o foco da versão 4.3 do Mastodon.

Vamos dar uma olhada nas novidades? 🙂

Notificações

No Mastodon, a experiência do usuário é fortemente influenciada pela moderação do servidor onde a sua conta está hospedada. Agora, usuários são notificados sobre decisões de moderação que os afetam e podem exportar listas de perfis impactados.

Publicidade

A plataforma também introduziu um agrupamento de notificações para facilitar o gerenciamento de alertas e um sistema para filtrar notificações indesejadas, permitindo aos usuários decidir como lidar com notificações de pessoas não seguidas ou contas recém-criadas.

Interface

A equipe do Mastodon também trabalhou para tornar o aplicativo mais fácil e agradável de usar. De acordo com eles, foi investido tempo e dinheiro em design e testes de usuário, principalmente em 2023.

Com recursos limitados, conseguiram aprimorar significativamente a aparência e as funcionalidades do Mastodon. Ainda segundo eles, o feed foi redesenhado para que ele fique mais intuitivo, além de terem melhorado a iconografia e a paleta de cores.

Novas funcionalidades também foram introduzidas, como uma opção de reorganização de mídia em posts e melhores prévias de links. Eles também redesenharam emails de utilidade e diálogos de confirmação para silenciamento e bloqueio, além de fornecer informações educativas sobre a natureza descentralizada do Mastodon.

Integração e descoberta

O Mastodon também focou em ajudar novos usuários a entrarem para a plataforma, garantindo que eles não se deparem com um feed entediante devido à falta de recomendações.

Publicidade

Nesse sentido, foi implementado um carrossel de recomendações com perfis e hashtags que aparecerá antes do primeiro post do feed que foi publicado há mais de quatro horas.

A rede social também aperfeiçoou o sistema de recomendações, misturando perfis populares e personalizados, mostrando o motivo de cada recomendação para uma maior transparência.

Ajudando escritores e jornalistas

Nessa versão, o Mastodon introduziu uma maneira de destacar escritores e jornalistas no fediverso, permitindo que editores adicionem perfis de autores nas pré-visualizações dos links. Isso também facilita seguir autores diretamente pela plataforma.

Publicidade

Além disso, a rede social melhorou a aparência e a funcionalidade dos sites incorporados, tornando a integração de postagens mais elegante e fácil de usar, incluindo um botão de “clique para copiar”. No entanto, apenas postagens públicas podem ser incorporadas.

Por fim, a plataforma disse que, agora que a versão 4.3 está concluída, o próximo foco do Mastodon será implementar citações de posts e a assinatura de listas de bloqueio gerenciadas, que facilitarão a gestão de servidores do fediverso de pequeno e médio porte junto aos provedores de descoberta do fediverso “plugáveis”. A entrada do Ghost (plataforma de publicação de sites e newsletters) no fediverso também ajudará a melhorar a exibição de conteúdo de formato longo no Mastodon.

Agora que você já sabe de todas essas novidades, aproveite para seguir o @MacMagazine por lá. 😉