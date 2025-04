Sucesso do Apple TV+, “Ruptura” será lançada em Blu-ray [atualizado: disponível]

A exemplo de outras séries de sucesso do Apple TV+, “Ruptura” (“Severance”) em breve estará disponível também em formato físico — mais especificamente, em Blu-ray.

“Ruptura”, vale recordar, é uma das séries do Apple TV+ mais aclamadas pela crítica, tendo sido rapidamente renovada para uma segunda temporada — a qual estreará no início do ano que vem, cerca de três anos após o lançamento da primeira.

Distópica, a produção se concentra no ambiente corporativo das empresas Lumon, cujos funcionários tiveram suas memórias do trabalho cirurgicamente separadas daquelas referentes à vida pessoal e externas à empresa.

Mark (Adam Scott) lidera uma equipe de funcionários de escritório cujas memórias foram divididas cirurgicamente entre a vida no trabalho e a vida pessoal. Quando um colega de trabalho misterioso aparece fora do escritório, ele começa uma jornada para descobrir a verdade sobre seu trabalho.

Em resolução 1080p (Full HD), o Blu-ray da primeira temporada de “Severance” tem previsão de lançamento para 17 de dezembro e já pode ser encomendado na Amazon dos Estados Unidos por US$43.

Atualização, por Luiz Gustavo Ribeiro 13/12/2024 às 13:42

Conforme previsto na matéria original acima, o Blu-ray de “Severance” já está disponível na Amazon americana pelo valor promocional de US$26,78.

Como lembrado pelo 9to5Mac, o lançamento acontece exatamente um mês antes da estreia da segunda temporada da produção, em 17 de janeiro — a qual já ganhou até mesmo um trailer.

