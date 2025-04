Como desativar as notificações de apps do iPhone no Mac

Se você já usou o Espelhamento do iPhone (iPhone Mirroring) no seu Mac, deve ter notado que as notificações do seu smartphone passaram a ser mostradas também na tela do computador — facilitando a vida de quem não pode ou não quer ficar mexendo no iPhone todo o tempo para conferir as novidades.

Publicidade

Mesmo assim, a Apple permite que você desabilite as notificações dos aplicativos total ou individualmente, caso não queira que elas sigam aparecendo no canto superior direito da tela do Mac.

Veja como fazer isso! 📱 🖥️

Como desabilitar as notificações do iPhone no Mac pelo smartphone

Abra os Ajustes e toque em “Notificações”. Depois, escolha um aplicativo e desmarque “Mostrar no Mac”, na tela seguinte.

Como desabilitar as notificações do iPhone no Mac pelo computador

Abra os Ajustes do Sistema e clique em “Notificações”, na barra lateral esquerda. Em “Permitir notificações do iPhone”, desmarque aqueles apps que não quiser mais receber os avisos.

Para desativar todos de uma só vez, basta desmarcar “Permitir notificações do iPhone” no topo.

Simples, não é? 🙂