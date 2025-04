Dan Riccio deixará a Apple após 26 anos na empresa, diz Bloomberg

Informações da Bloomberg dão conta de que Dan Riccio, ex-chefe de engenharia de hardware da Apple e que atualmente tem supervisionado a entrada da empresa no mercado de headsets de realidade mista (AR/VR), se aposentará após 26 anos na empresa.

Publicidade

Um dos nomes mais importantes do alto escalão da Apple, o executivo deixará o seu cargo ainda neste mês, sendo substituído por John Ternus, atual chefe de hardware da Maçã. Riccio responde diretamente ao CEO da companhia, Tim Cook, e tem Mike Rockwell como seu subordinado direto, que deverá continuar tocando a divisão de produtos “Vision” no dia a dia.

Sua saída não é exatamente uma surpresa, uma vez que a Apple vem preparando o terreno para a aposentadoria do executivo há pelo menos três anos, quando o rebaixou de vice-presidente sênior para apenas vice-presidente. Como consequência disso, ele também deixou o mais alto time executivos da empresa, composto por 12 nomes.

Durante sua longeva passagem pela Apple, Riccio realizou contratações de impacto e ficou conhecido por tomar decisão controversas, mas que resultaram em produtos importantes. Entre as suas contribuições mais recentes, estão, como dito, o Vision Pro e o famigerado “Apple Car” — quem como bem sabemos, acabou sendo cancelado após anos em desenvolvimento.

Publicidade

Outros produtos bem-sucedidos lançados sob a supervisão do executivo incluem: os AirPods, iPads Pro e os primeiros smartphones com telas realmente grande — ou seja, os iPhones 6 e 6 Plus, de 2014.

Ternus, vale notar, já havia substituído Riccio quando ele saiu do posto de chefe de hardware da Apple em 2012 — cargo que ocupava desde a saída de Bob Mansfield anos antes. Sua despedida é considerada uma das mais significativas para a Apple desde a saída de Jony Ive, que assim como ele também ganhou notoriedade dentro da empresa durante o comando de Steve Jobs, falecido cofundador e ex-CEO empresa.