Demanda pelos iPads Pro (M4) caiu drasticamente desde maio, diz analista

Depois de um início forte, a demanda pelos iPads Pro com o chip M4, lançados em maio, caiu significantemente nos últimos meses, de acordo com informações do analista do mercado de displays Ross Young.

Segundo sua firma de pesquisa Display Supply Chain Consultants (DSCC), a previsão da Apple no início do ano era vender algo em torno de 10 milhões de unidades em 2024, mas esse número caiu agora para apenas 6,7 milhões de tablets.

Mais especificamente, as vendas do modelo de 11 polegadas deverão cair, em comparação aos períodos anteriores, cerca de 40% no terceiro trimestre e aproximadamente 30% no quarto e último trimestre de 2024. A situação é ainda pior para o modelo de 13″, que deverá ver quedas de 50% e 90% nesses períodos, respectivamente.

OLED iPad Pro panel demand continues to disappoint…https://t.co/iF1cieUOkL pic.twitter.com/vb6RQ2UjOd — Ross Young (@DSCCRoss) October 7, 2024 A demanda pelo painel do iPad Pro com OLED continua a desapontar…

Os iPads Pro com o chip M4, vale notar, são os primeiros tablets da Apple equipados com displays Tandem OLED , além de serem os dispositivos mais finos já lançados pela companhia. Essas novidades, no entanto, não parecem estar sendo suficientes para convencer usuários a trocar os seus modelos antigos por novos.

Entre os fatores citados por Young que podem explicar essa queda, está o alto preço dos novos tablets, que partem de US$1.000 para o modelo de 11″ e de US$1.300 para a versão com 13″. As limitações do iPadOS — um problema com o qual o iPad tem sofrido há anos — também estaria entrando nessa conta, fazendo com que os tablets da Maçã continuem sendo vistos apenas como dispositivos complementares.

Essa performance abaixo do esperado pode, inclusive, ter impactos em toda a linha de produtos da Apple, segundo o analista. O ventilado iPad Air com uma tela OLED, por exemplo, poderá acabar sendo adiado ou até mesmo cancelado caso as coisas continuem como estão, dado o preço elevado desse tipo de componente.

Os primeiros MacBooks com telas OLED, porém, parecem estar mais seguros. Young, vale lembrar, chegou a dizer que eles poderão dar as caras em algum momento de 2026 e, ao contrário dos tablets, a demanda por telas do tipo para laptops deverá ser consideravelmente maior.

