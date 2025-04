MacBook Pro de 14″ com chip M4 é encontrado em site de classificados russo

No início da semana, falamos sobre o unboxing de um suposto MacBook Pro de 14 polegadas com o chip M4 que pintou em um canal de tecnologia russo quase um mês antes do lançamento, o qual é esperado para o fim de outubro.

Publicidade

Pois bem, o novo laptop continua pipocando na internet já em sua embalagem oficial e com todos os seus acessórios. Desta vez, como notado pelo usuário do X (ex-Twitter) Apple Pro [@aaplpro], o modelo apareceu à venda no site de classificados Avito, também da Rússia, por um preço bem salgado.

Ещё невыпущенный MacBook Pro с чипом M4 можно было купить за ~$7500 на… Авито



На сайте российской доски объявлений появился в продаже тот самый ещё даже не представленный MacBook Pro 14” с чипом M4 в версии 16/512ГБ чёрного цвета. pic.twitter.com/6k9oGPpNc2 — Apple Pro (@aaplpro) October 8, 2024 Um MacBook Pro inédito com o chip M4 pode ser comprado por ~$7.500 em… Avito

O mesmo MacBook Pro 14” com o chip M4 na versão preta de 16/512 GB apareceu à venda no site de um quadro de avisos russo.

Como é possível notar na imagem acima, o MacBook Pro em questão parece ser o mesmo do vídeo compartilhado no início da semana, trazendo, além do chip M4, 16GB de memória unificada e 512GB de armazenamento. Ele também vem na cor preta-espacial, que atualmente é exclusiva dos modelos mais caros desse computador.

Além disso, o vendedor por trás do anúncio teria várias unidades desse laptop à venda, o qual estava saindo por nada menos que 720,000₽, o que dá aproximadamente US$7.500 (ou R$41.500). Falo “estava” pois o anúncio já foi tirado do ar, uma vez que o Avito proíbe a venda de produtos “inexistentes” — ou, nesse caso, que ainda não foram lançados.

Publicidade

Ainda não está clara a razão desses vazamentos, e a Apple não comentou o assunto publicamente. Como a empresa atualmente não faz negócios com empresas da Rússia por conta da guerra da Ucrânia, é possível que isso se trate de um lote roubado de MacBooks Pro, o qual pode ter sido interceptado em uma fábrica, por exemplo.

A última vez que um produto completo da Apple vazou desse jeito foi em 2010, quando um funcionário da companhia esqueceu um protótipo de iPhone 4 em um bar da Califórnia (Estados Unidos). Esse caso envolvendo o MacBook Pro de 14″ com o chip M4, porém, é algo inédito para a gigante Cupertino, já que ele não partiu do descuido de um engenheiro e ainda por cima envolve um produto completamente finalizado.

Como comentamos anteriormente, caso sejam reais, esses laptops vazados confirmam uma série de rumores sobre os novos computadores profissionais da Maçã, como os 16GB de memória unificada no modelo mais barato em vez de 8GB. Ele também parece vir com três portas Thunderbolt 4 em vez de duas.

Comprar MacBooks Pro de 14″ e 16″ de Apple Preço à vista: a partir de R$17.999,10

Preço parcelado: a partir de R$19.999,00 em até 12x

Cor: preto-espacial ou prateado

Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 10 núcleos), M4 Pro (CPU de 12 ou 14 núcleos; GPU de 16 ou 20 núcleos) ou M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos)

Memória: 16GB, 24GB, 36GB, 48GB, 64GB ou 128GB

Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB

Adaptador de energia: 70W, 96W ou 140W

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.