Meta AI aterrissa no Brasil com recursos para WhatsApp, Instagram, Facebook e Messenger

A Meta anunciou hoje a expansão do seu assistente de inteligência artificial para mais países — incluindo o Brasil, onde o lançamento está acontecendo de forma gradual em toda a família de aplicativos da empresa e também na web.

O lançamento do serviço no Brasil ocorre após a Meta receber a autorização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) para treinar sua IA com dados de usuários — desde que com o devido consentimento. Em julho passado, a agência havia suspendido os uso da ferramenta no país com base na privacidade de usuários.

Disponibilizada gratuitamente, existem diversos casos de uso da tecnologia: em pesquisas e bate-papos, bem como criar conteúdos e se aprofundar em tópicos específicos sem usar outro aplicativo.

Como dito, a Meta AI também está integrada aos aplicativos da empresa — como WhatsApp, Instagram, Facebook e Messenger. Para acessá-la, basta tocar no ícone do círculo azul da Meta AI ou digitar @Meta AI nos serviços de mensagem para usá-la, seja em chats individuais ou em grupo.

ZapZap 🇧🇷



Início do lançamento de Meta AI no WhatsApp no Brasil 🥳



Meta AI is starting to roll out on WhatsApp in Brazil 🥳 pic.twitter.com/svDOELWZmj — WhatsApp (@WhatsApp) October 9, 2024

Na web, a Meta AI também realiza várias das funções disponíveis nos aplicativos da empresa, além de salvar pesquisas e conteúdos gerados previamente.

Um dos recursos mais interessantes possibilita criar imagens ao realizar um comando com a palavra “Imagine” — as quais possuem uma marca d’água indicando que foram criadas com a IA.

Com a função, você pode elaborar convites personalizados ou apenas se divertir com a geração de imagens. Além disso, é possível pedir à Meta AI para animar as imagens geradas ou fazer ajustes adicionais.

Com quase 500 milhões de usuários ativos por mês atualmente, a Meta AI está disponível em 43 países e 12 idiomas após essa expansão mais recente.