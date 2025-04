O que fazer se não estiver conseguindo espelhar o iPhone no Mac

Um dos recursos mais bacanas do macOS Sequoia 15 é aquele que permite espelhar a tela do seu iPhone no seu computador — que a Apple batizou simplesmente de Espelhamento do iPhone (iPhone Mirroring).

Publicidade

Mesmo sendo muito útil para quem não quer ou não pode ficar mexendo no smartphone o tempo todo para conferir alguma atualização na rede social ou no mensageiro, nem sempre ele pode funcionar corretamente. Por isso, separamos algumas dicas que podem resolver essas situações.

Veja só! 📱

Verifique se o seu iPhone e o seu Mac são compatíveis com os requisitos mínimos para usar o Espelhamento do iPhone. No caso do iPhone, todos os aparelhos compatíveis com o iOS 18 são compatíveis. No Mac, é preciso ter um computador equipado com Apple Silicon (chips M1, M2, M3 e suas variantes) ou com o chip de segurança T2 e que esteja rodando o macOS Sequoia 15 e posteriores.

Veja se o iPhone e o Mac estão logados na mesma Conta Apple e fisicamente próximos um do outro.

Ao menos por ora, esse recurso não está disponível na União Europeia. Mesmo assim, pode ser que você consiga fazê-lo funcionar se a sua Conta Apple for de outro país.

Desbloqueie o iPhone e bloqueie-o novamente.

Feche o app Espelhamento do iPhone no Mac e abra-o de novo.

Se estiver usando o Wi-Fi ou o Bluetooth de maneira intensa em um dos aparelhos (como em reproduções de áudios ou vídeos), interrompa esse uso e tente de novo.

Veja se a rede VPN ou outros softwares de terceiros não estão interferindo no uso do recurso. Se preciso, desabilite-os temporariamente.

Apague o Mac na lista do Espelhamento do iPhone. No smartphone, abra os Ajustes, toque em “Geral” e vá até AirPlay e Continuidade » Espelhamento do iPhone. Deslize o dedo da direita para a esquerda em cima do Mac conectado e selecione “Apagar”.

Finalize a sessão na sua Conta Apple do iPhone e do Mac e faça o login nela novamente.

Reinicie o iPhone e o Mac e tente usar o Espelhamento do iPhone novamente.

Esperamos que, depois dessas dicas, você já consiga usar o recurso por aí! 😉