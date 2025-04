Threads permitirá adicionar posts e Reels do Instagram pela interface de composição, indicam testes

Derivado diretamente do Instagram, o Threads está aumentando o nível de integração com a rede de fotos e vídeos da Meta. Agora, a plataforma trabalha em um recurso que, caso seja implementado, permitirá adicionar fotos e Reels do Instagram diretamente da interface de composição.

A novidade foi vista pelo leaker Alessandro Paluzzi [@alex193a], famoso por vazar recursos em testes no Threads e no Instagram. Em capturas de tela publicadas por ele, inclusive, é possível ter uma noção de como tudo funcionará.

Além das tradicionais opções para a publicação de GIFs, imagens, fotos a partir da câmera e enquetes, presentes no campo de composição, a rede trabalha em uma nova denominada simplesmente “Instagram”.

O Threads está trabalhando para nos deixar compartilhar nossos posts e Reels do Instagram diretamente do post composer 👀

Selecionar essa opção abrirá uma grade de mídias bastante parecida com a que já existe no perfil do próprio Instagram, com uma aba inicial mostrando os posts tradicionais e uma segunda dedicada exclusivamente aos Reels.

[O recurso] lhe mostra uma camada inferior com seus posts e Reels do Instagram, de onde você pode escolher o que importar para o Threads

Além da novidade supracitada, Paluzzi revelou que o Threads também está trabalhando em um recurso que permitirá curtir publicações na rede com outras contas — embora não tenha deixado claro como isso funcionará.

O Threads está trabalhando na capacidade de curtir com outras contas 👀.

Como acontece com os demais testes do Threads, pode ser que as novidades ainda demorem para chegar aos usuários finais — isso caso sejam definitivamente aprovadas pela plataforma.

via TechCrunch