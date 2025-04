YouTuber usa elemento químico para tornar o iPhone 16 Pro transparente

Em meio à moda de produtos como o Nothing Phone ou até mesmo os Beats Studio Buds+, que tal um iPhone cuja carcaça exibe detalhadamente o que está em seu interior? O YouTuber Phone Repair Guru imaginou algo do gênero e conseguiu deixar o corpo de um iPhone 16 Pro transparente.

Esse trabalho foi relativamente simples graças a uma facilidade na desmontagem implementada pela Apple nos últimos anos: a possibilidade de escolher entre remover apenas a parte de trás ou da frente para o reparo. Obviamente ele escolheu remover a parte traseira, tendo usado calor para possibilitar a descolagem.

Após essa remoção, o YouTuber também descolou partes acopladas à carcaça traseira, como o flash, o microfone traseiro, o disco magnético para o carregamento via MagSafe e a moldura das câmeras — uma vez que esses componentes deveriam ser colocados de volta após o processo de descoloração.

Para tornar o iPhone translúcido, foi removido o alumínio reciclável que reveste a parte traseira do aparelho com a ajuda do elemento químico gálio — que serviu para amolecer o material e facilitar a descolagem. Após o processo extenso de remoção, a capa ficou lindamente transparente — incluindo o logo da Apple.

Depois, o trabalho restante foi apenas colar os componentes que haviam sido removidos anteriormente, resultando em um iPhone translúcido cuja beleza foi ainda mais intensificada graças ao revestimento em aço da bateria, o qual é uma exclusividade do modelo Pro deste ano.

Há de se destacar que não é aconselhável fazer esse processo (o qual envolve a possível geração de elementos inflamáveis) em casa. Apesar de muito bonito, o aparelho pode contar com uma resistência à água diminuída e, é claro, deve tornar-se inelegível para reparos por parte da Apple visto uma modificação como essa viola a garantia do produto.

