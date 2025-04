Apple lidera ranking da Interbrand, mas cai pela primeira vez na história

Pelo 12º ano consecutivo, a Apple figurou mais uma vez no topo do ranking das marcas mais valiosas do mundo da Interbrand (o Best Global Brands 2024), o qual conta com a Maçã na primeira colocação desde 2013.

Com um valor de marca avaliado em US$488,9 bilhões (3% a menos que no ano passado), a Maçã é apresentada pela Interbrand como uma empresa que revolucionou a tecnologia com o Macintosh e que atualmente lidera o mundo em inovação com produtos como o iPhone, o iPad, o Mac, o Apple Watch e a Apple TV.

De acordo com Greg Silverman, diretor global de Economia de Marca na Interbrand, a queda no valor de marca da Apple foi a primeira em 25 anos, o que é resultado do lançamento lento de suas estratégias de inteligência artificial (IA), bem como da queda nas vendas dos iPhones e da receita da empresa como um todo.

Apesar de ainda manter a liderança com folga, a Apple vê a Microsoft aproximar-se ainda mais da sua posição, com uma marca hoje avaliada em US$352,5 bilhões. Se no ano passado a empresa aumentou em 14% esse número, neste ano a subida foi de 11%, acendendo um sinal vermelho para a Maçã.

O Top 5 é preenchido completamente por empresas de tecnologia, com a Amazon (3º lugar, avaliada em US$298,1 bilhões), o Google (4º, US$291,3 bilhões) e a Samsung (5º, US$100,8 bilhões) — todas, ao contrário da Apple, apresentando crescimentos em relação ao ano anterior.

O Top 25, por sua vez, conta ainda com marcas como Instagram (15º, US$45,1 bilhões), Adobe (17º, US$39,4 bilhões), Oracle (18º, US$37,7 bilhões), IBM (19º, US$37,3 bilhões), Facebook (21º, US$34,9 bilhões) e YouTube (24º, US$30,1 bilhões).

