Apple mantinha reunião “secreta” com agências policiais ao redor do mundo

Ocasionalmente, acompanhamos casos em que a Apple é solicitada (ou mesmo forçada) a ajudar a polícia ou a justiça de um determinado país em certas investigações que requerem acesso a dispositivos pessoais.

Novas informações da Forbes, entretanto, citam uma “conferência” que era realizada sob portas fechadas e acontecia por realização da Apple para “discutir as melhores maneiras de usar seus produtos”.

Apelidado de Global Police Summit, o encontro mais recente ocorreu ao longo de três dias, em outubro de 2023, no Apple Park (em Cupertino, Califórnia). Nos últimos cinco anos, porém, ele aconteceu duas vezes.

Há uma percepção generalizada de que a Apple tem um relacionamento combativo com as autoridades policiais depois que a empresa se recusou a ajudar o FBI a hackear o iPhone do atirador nos ataques terroristas de San Bernardino, em 2015. Mas, desde então, [a Apple] aumentou a colaboração com a polícia por meio dessa conferência (…) bem como uma variedade de projetos não relatados anteriormente que ajudam os policiais a usar o iPhone, os Macs, o Apple Vision Pro e o CarPlay.