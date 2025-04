Apple TV+ poderá ser assinado pelo Amazon Prime Video nos EUA [atualizado]

Será possível assinar o Apple TV+ diretamente pelo Amazon Prime Video nos Estados Unidos. A novidade foi anunciada ontem pela Amazon, cuja plataforma já conta com mais de 100 opções de canais adicionais para seus usuários.

Por US$10 mensais (que é o mesmo preço de assinatura do streaming da Apple no país), usuários poderão acompanhar tanto os filmes e as séries originais da plataforma quanto eventos esportivos da Major League Soccer (MLS) e da Major League Baseball (MLB).

Embora a Apple deva pagar à Amazon uma porcentagem referente às assinaturas realizadas na plataforma, a adição ao Prime Video poderá servir como uma vitrine para o Apple TV+, dada a popularidade da plataforma concorrente.

Mike Hopkins, chefe do Prime Video e do Amazon MGM Studios, afirmou que o acordo com a Amazon poderá dar ao Apple TV+ “centenas de milhões de assinantes pelo mundo” — o que indica que a parceria deverá ser expandida para além dos EUA.

O vice-presidente sênior de serviços da Maçã, Eddy Cue, afirmou que a Apple tem a pretensão de disponibilizar a “premiada biblioteca de séries e filmes” de seu serviço para o maior número possível de espectadores.

Estamos entusiasmados que o Prime Video agora oferecerá o Apple TV+, oferecendo aos espectadores uma incrível variedade de opções de exibição.

A novidade, claro, representa a consolidação de um trabalho em conjunto já existente entre as duas gigantes, que já contam com aplicativos nativos de seus serviços em seus respectivos aparelhos de streaming (a Apple TV e o Fire TV Stick).

“Nossas empresas fazem muitos negócios juntas”, destacou Hopinks, o qual agradeceu diretamente a Cue e à sua equipe pelo trabalho com a parceria, e demonstrou animação na Amazon para fazer o acordo funcionar.

Segundo a Amazon, os usuários poderão assinar o Apple TV+ no Prime Video já no final deste mês. Obviamente não será necessário nenhum app adicional e os usuários poderão cancelar a assinatura a qualquer momento, inclusive de aparelhos Android.

via Variety

Atualização, por Luiz Gustavo Ribeiro 05/12/2024 às 17:30

Após o lançamento nos EUA, o canal do Apple TV+ no Amazon Prime Video está agora disponível em regiões adicionais, de acordo com o Deadline.

Mais precisamente, o streaming da Maçã já pode ser assinado e acessado pelo Prime Video na Austrália, no Canadá e no Reino Unido. Em cada região, o preço é o mesmo daquele cobrado diretamente pela Apple.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

via 9to5Mac