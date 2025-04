Apple Vision Pro terá “NBA All-Star Weekend” e mais conteúdos imersivos

O chamado Apple Immersive Video é um formato que utiliza vídeos tridimensionais em alta resolução e o Áudio Espacial para colocar os espectadores no centro da experiência audiovisual — e a Maçã está investindo bem nessa tecnologia. Prova disso é que a empresa compartilhou hoje informações sobre os próximos conteúdos do tipo que estrearão no Vision Pro gratuitamente.

Antes de conferirmos quais serão eles, cabe destacar a estreia de “Submerged” nesta quinta-feira (10/10) — o primeiro curta-metragem roteirizado capturado no Apple Immersive Video. A companhia também compartilhou imagens dos bastidores da produção, as quais mostram a câmera usada pelos cineastas na captura de vídeos 3D em resolução 8K com uma visão de 180º.

Além das imagens, também foi divulgado um vídeo com o making of da produção:

Com relação às próximas produções, algumas já foram anunciadas anteriormente e estão ganhando novos conteúdos. Sem mais delongas, vamos conferi-las abaixo.

“2024 NBA All-Star Weekend”

No dia 18 de outubro (uma sexta-feira), os fãs de basquete aproveitarão um curta-metragem do NBA All-Star Weekend de 2024, o qual contará com as estrelas do basquete em ascensão, o concurso Slam Dunk, o primeiro desafio de 3 pontos NBA vs. WNBA e destaques do All-Star Game.

“Concert for One”

O “Concert for One” será a primeira série musical do Apple Immersive Video, aproximando os fãs de seus artistas favoritos. A apresentação inaugural será realizada pela vencedora do BRIT Award, RAYE.

“Adventure”

No terceiro episódio de “Adventure”, o mergulhador Ant Williams tentará superar seu recorde de maior distância sob o gelo com apenas uma respiração. Chamado “Ice Dive”, o episódio estreará nos Estados Unidos em dezembro.

Além disso, no início do ano que vem, os espectadores poderão conhecer as praias de Maiorca (Espanha), onde o alpinista esportivo Kai Lightner enfrentará seu maior desafio: escalar sozinho as enseadas isoladas e rochosas.

“Elevated”

Já no próximo episódio de “Elevated”, que será disponibilizado no início do ano que vem, os espectadores vivenciarão o outono da Nova Inglaterra — com uma jornada deslumbrante ao longo de litorais sinuosos e acima de rios locais.

Esses novos conteúdos se juntam ao crescente catálogo do Apple Immersive Video, que inclui “Alicia Keys: Rehearsal Room”, “Boundless, Prehistoric Planet Immersive”, “Wild Life” e muito mais — todos disponíveis no aplicativo Apple TV do visionOS.

O Apple Immersive Video está disponível sem custo adicional no aplicativo Apple TV nos países onde o Vision Pro está à venda. Na China, especificamente, também possível acessar esses conteúdos nos aplicativos Migu Video e Tencent Video, que estão disponíveis gratuitamente na App Store do visionOS.

