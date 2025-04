Como converter uma foto normal (2D) em espacial (3D) para o Apple Vision Pro

O Apple Vision Pro já era muito elogiado por quem conseguia criar e visualizar fotos e vídeos espaciais no headset de realidade mista (virtual/aumentada).

A partir do visionOS 2, a Maçã passou a permitir que os usuários transformem as suas fotos capturadas por iPhones (2D) em espaciais (3D). Veja como fazer isso! 😎

No app Photos do Vision Pro, abra uma imagem que tenha sido capturada em duas dimensões (como uma do iPhone, por exemplo). Depois, toque no ícone representado por um quadrado em três dimensões — localizado no canto superior esquerdo.

Em alguns poucos segundos, usando aprendizado de máquina (machine learning), a imagem será transformada e colocada também no álbum “Spatial” do app. Enquanto estiver vendo ela, você também pode selecionar o ícone de panorama para ficar imersivo dentro da imagem.

Se quiser reverter o processo, basta tocar novamente no ícone de um quadrado com três dimensões. Com isso, ela não ficará mais visível no álbum “Spatial”.

