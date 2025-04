IA do Opera agora pode fechar, organizar e gerenciar abas para você

O navegador Opera está ganhando um novo recurso alimentado por inteligência artificial o qual permite que você gerencie suas abas conversando com a Aria, assistente de IA do browser.

Com o chamado Tab Commands, você pode pedir para a Aria fechar abas específicas ou agrupá-las por finalidade. Para fazer isso, basta pressionar ⌘ command / no Mac ou clicar com o botão direito em qualquer aba e escolher a opção “Gerenciamento de Abas de IA”.

A Aria fará isso instantaneamente e fornecerá um rápido resumo do que foi feito, bem como a opção de manter as alterações ou desfazê-las — caso você tenha solicitado algo acidentalmente.

Para ajudá-lo a organizar suas abas, além dos recursos supracitados, a Aria também pode fixar abas, bem como criar favoritos para você. Isso torna o gerenciamento de muitas abas uma experiência muito menos trabalhosa.

Ao pedir para a Aria organizar suas abas, o único dado processado ​​pela IA é o comando que você forneceu (por exemplo, “Fechar todas as minhas abas relacionadas a férias”). Isso significa que todos os dados relacionados a abas são processados ​​localmente no seu computador, garantindo sua privacidade.

A novidade já está disponível no modo Desenvolvedor do navegador Opera, cujo download pode ser feito nesse link.