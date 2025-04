MacMagazine no Ar #601: iOS 18.1, novos Macs e iPads, anel vs. Watch, X de volta no Brasil e muito mais!

E hoje é dia de MacMagazine no Ar! 😃 Esta é a 601ª edição do nosso podcast.

Publicidade

Participantes do dia

Rafael Fischmann [@rfischmann]

[@rfischmann] Eduardo Marques [@eduardomarques]

[@eduardomarques] Jason Baroni [@jasonbaroni]

A edição é obra do Eduardo Garcia [@edugarcya].

Pauta do episódio

Apoio: NordVPN + NordPass O MM Tour XII tem o apoio da NordVPN e do NordPass. Que tal navegar na web de forma segura, privada e sem fronteiras?! Até 16/10, a NordVPN está com uma promoção incrível oferecendo até 73% de desconto e ainda 3 meses grátis para você navegar de forma 100% segura e anônima independentemente de onde estiver.

E você aí não vai dar mole de não usar um gerenciador de senhas e dados seguros como o NordPass, né? Nesse link, você pode testá-lo gratuitamente por 3 meses ou obter 20% de desconto na assinatura — mas vale notar que, contratando os planos Plus ou Completo da NordVPN, o NordPass está incluso na faixa. 😉

Nosso podcast está disponível no Apple Podcasts, no Spotify, no Amazon Music, no Deezer, no Google Podcasts, num perfil do portal SoundCloud ou diretamente num feed RSS.

Gravação ao vivo

Todas as nossas gravações do podcast são transmitidas ao vivo pelo YouTube, com interação via (Super) Chats.