Máscaras de goleiros da NHL foram feitas com o iPad Pro e o Apple Pencil Pro

Em mais uma edição da campanha “Made on iPad”, a Apple firmou uma parceria com a National Hockey League (NHL) para mostrar como o dispositivo foi utilizado para criar o design das máscaras utilizadas por sete goleiros da competição.

Nas próximas semanas, a Maçã divulgará sete vídeos curtos mostrando em detalhes como cada máscara foi milimetricamente projetada com o iPad Pro e o Apple Pencil Pro por artistas como Dave Gunnarsson, Travis Michael e Jordon Bourgeault.

Para Michael, fazer tudo no iPad facilitou bastante o trabalho, uma vez que basta projetar um design, enviar para o atleta, receber o feedback dele e realizar as edições diretamente do dispositivo — o que “acelerou muito o processo”.

Borgeault, por sua vez, considera que o iPad é essencial no processo inicial. Ele, que costumava fazer essa etapa a lápis, agora conta com mais versatilidade na edição de coisas como cores, podendo receber um feedback imediato sobre seu trabalho.

No Instagram, a NHL deu uma prévia do resultado obtido com as composições dos artistas para as máscaras, bem como do processo de composição em si.

Atualizaremos esta publicação à medida que a Apple for disponibilizando os vídeos oficiais da campanha! 😉

