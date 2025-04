Participação do Apple TV+ no mercado brasileiro de streaming aumentou no 3º trimestre de 2024

No terceiro trimestre deste ano, o Apple TV+ continuou seu crescimento no mercado brasileiro de streaming, de acordo com dados do JustWatch. O serviço alcançou 8% de participação, um aumento sutil em relação ao trimestre anterior, quando detinha 7%.

Esse crescimento é relevante em um contexto no qual as gigantes estão enfrentando oscilações. Ainda líder, a Netflix manteve os 26% de participação de mercado que tinha. Já o Amazon Prime Video, segundo serviço mais popular no país, aumentou a sua participação de 18% para 19%.

Outras plataformas também seguem buscando espaço. O Disney+ e a Max continuam disputando de perto o terceiro lugar, com participações de mercado de 14% e 13%, respectivamente. Enquanto isso, o Globoplay cresceu de 11% para 12%.

Apesar da concorrência acirrada, o Apple TV+ segue ganhando relevância, empatando com a parcela de mercado que a categoria Outros. No trimestre passado, vale notar, esta última possuía 11% de participação no mercado, mas teve uma redução para 8%.

É importante destacar, contudo, que os dados do JustWatch são baseados nas interações dos usuários na plataforma e não representam diretamente a audiência dos serviços. No entanto, eles podem oferecer um indicativo de tendências de crescimento ou queda na popularidade dos streamings por aqui.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

