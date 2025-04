WhatsApp para iOS poderá ganhar músicas nos Status em breve

Já se pegou pensando que os Status do WhatsApp poderiam suportar músicas assim como os Stories do Instagram? Se sim, fique sabendo que isso nunca esteve tão próximo de se tornar realidade.

Isso porque a Meta — empresa dona do mensageiro — anunciou recentemente um novo acordo com o Warner Music Group (WMG) para a distribuição de músicas em suas plataformas, o que inclui o Facebook, o Instagram, o Threads, o Horizon e, pela primeira vez, o WhatsApp!

De acordo com informações da Billboard, o acordo cobre tanto músicas gravadas pela WMG quanto os serviços da Warner Chappell, a editora do grupo. Artistas da gravadora também receberão suporte promocional e de marketing adicional nas redes da Meta, que discutirá o potencial da inteligência artificial com o grupo.

“Estamos contentes por termos renovado nosso acordo com a Meta, expandindo oportunidades para artistas e compositores em todas as suas plataformas e aprofundando nossas discussões sobre o potencial da IA”, disse um porta-voz do WMG à Billboard. A gravadora americana, vale notar, já colaborou com a Meta antes, tendo firmado outros acordos em 2018, 2020 e 2022.

Essa parceria vem quase dois meses após o anúncio de outro acordo da Meta com o Universal Music Group (UMG) que também cobre as plataformas supracitadas, inclusive — e também pela primeira vez — o WhatsApp. A Meta e o UMB, vale notar, têm uma parceria ainda mais longeva, a qual se estende desde 2018.

E pode ser que essas duas parcerias não demorem muito para dar os seus primeiros frutos. Segundo o pessoal do WABetaInfo, site de notícias especializado no WhatsApp, o mensageiro já está trabalhando em um recurso que permitirá buscar, selecionar e compartilhar músicas do UMG nos Status do WhatsApp, tanto no iOS quanto no Android.

Ainda não existem muitos detalhes sobre essa nova ferramenta, mas é provável que ela pinte primeiro nas versões beta do mensageiro antes de ser liberada para o público geral. E como a Meta acabou de firmar uma parceria também com o WMG, é possível que suas músicas sejam igualmente inclusas nesse recurso em breve.

via Music Business Worldwide