Apple cancela oficialmente testes com carros autônomos na Califórnia

A Apple cancelou oficialmente sua permissão para testar veículos autônomos nos Estados Unidos, a qual era válida até 30 de abril de 2025, de acordo com informações do macReports.

A empresa entrou em contato com o Departamento de Veículos Motorizados da Califórnia (California Department of Motor Vehicles, ou DMV) no último dia 25/9 e formalizou o cancelamento dois dias depois, em 27/11. O órgão confirmou a decisão, efetivamente encerrando o programa de testes de veículos autônomos da Maçã.

Essa decisão marca o fim das ambições da Apple no campo dos veículos autônomos, resultado de uma mudança estratégica significativa. Em fevereiro, a Apple havia cancelado os planos de lançar um veículo elétrico autônomo e redirecionado recursos do “Projeto Titan” para iniciativas de inteligência artificial generativa. Esse movimento refletiu a prioridade da empresa em focar em tecnologias emergentes que oferecem maiores oportunidades de crescimento e inovação.

Desde que recebeu a licença em 2017, a Apple realizou testes extensivos com veículos autônomos. Em maio de 2024, a empresa tinha 68 veículos e 15 motoristas ativos no programa de testes. No entanto, essa foi uma redução considerável em relação aos anos anteriores, levantando questões sobre o futuro do projeto e sugerindo (à época) uma possível mudança de direção.

via MacRumors