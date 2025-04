Assista ao piloto de “Slow Horses” na íntegra pelo YouTube; trailer da 5ª temporada está “escondido” no fim da 4ª

O Apple TV+ vem colocando em prática algumas ações visando divulgar sua série de sucesso “Slow Horses”, cuja quarta temporada teve seu último episódio disponibilizado no catálogo do serviço na quarta-feira (9/10).

Como já fez com outras produções, a plataforma disponibilizou de forma gratuita o primeiro episódio da primeira temporada da trama. Dessa vez, no entanto, em qualidade Full HD (1080p) na forma de um vídeo no YouTube.

No more excuses. Watch the first full episode of Slow Horses Season 1 now on YouTube. https://t.co/sVi69xDnu5 — Apple TV (@AppleTV) October 11, 2024 Sem mais desculpas. Assista agora ao primeiro episódio completo da 1ª temporada de Slow Horses no YouTube.

É uma estratégia semelhante à que foi adotada para o primeiro episódio de “Silo”, no ano passado. Na época, a plataforma escolhida foi o X (ex-Twitter), que havia adicionado o suporte à publicação de vídeos longos por contas verificadas.

Embora não seja comum o fazer em plataformas de terceiros, não é nenhuma novidade para o Apple TV+ disponibilizar o primeiro episódio de suas séries gratuitamente — uma clara estratégia da empresa para atrair novos espectadores.

Acham que acabou?

Ainda falando de “Slow Horses”, a Apple já lançou o trailer da sua quinta temporada. Como ainda deve demorar para a série retornar, no entanto, os fãs precisam dar uma investigada para encontrar o vídeo (ou o verão na prática caso já sejam espectadores).

Como visto pelo 9to5Mac, o trailer está escondido no último episódio da quarta temporada, logo após a última cena do episódio. Não é possível achá-lo entre os trailers na página da série, nem no canal do Apple TV no YouTube.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

