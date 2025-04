Bluesky é atualizado com opção para fixar posts, busca por idioma e mais

Uma das redes adotadas pelos brasileiros após o banimento (já revertido) do X (ex-Twitter) aqui no Brasil, o Bluesky continua empenhado em lançar novos recursos. Agora, chegando à versão 1.92, a plataforma ganhou opções para fixar posts ao perfil, personalização de fontes e outras melhorias.

Carro-chefe do update, a possibilidade de fixar publicações funciona de maneira semelhante ao recurso correspondente em outras redes. Basta tocar ou clicar na opção “Pin to your profile” (curiosamente ainda não traduzida) no menu de três pontos de uma de suas publicações para que ela seja fixada no topo do perfil.

📢 1.92 agora está disponível (2/5)

Para fixar um post, abra o menu do post e toque em “Pin post”. Ele será exibido no topo do seu perfil.

Quando falamos em personalização, agora o menu “Aparência” conta com duas opções específicas para fontes. Passa a ser possível escolher entre utilizar a fonte do sistema ou a do tema, bem como alterar seu tamanho para uma dimensão menor ou maior que o padrão.

📢 1.92 agora está disponível (3/5)

As configurações de “Aparência” agora incluem a capacidade de personalizar suas fontes.

Outra mudança bastante interessante é a possibilidade de filtrar posts por idioma na busca. Curiosamente, a opção só é disponibilizada após o usuário concluir uma pesquisa inicial, bastando tocar ou clicar no filtro de engrenagem para que o seletor de idiomas do aplicativo apareça.

📢 1.92 agora está disponível (4/5)

A Busca agora conta com um botão de “engrenagem” [para] opções. Você pode tocar nele para controlar quais idiomas serão incluídos em seus resultados.

Recentemente, vale destacar, o Bluesky ganhou destaque ao criar um perfil no rival Threads, aproveitando a onda de reclamações contra a rede social da Meta referentes ao algoritmo que privilegia baits para engajamento e à moderação imprecisa e excessivamente sensível.