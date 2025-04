Donos de carros da BMW relatam bug com chaves compartilhadas no iOS 18

O BMW Digital Key Plus é uma funcionalidade que permite aos proprietários de carros da marca usarem seu iPhone ou Apple Watch como uma chave digital para destravar, trancar e até mesmo iniciar o veículo sem a necessidade da versão física, apenas utilizando o app My BMW. Essa tecnologia utiliza Bluetooth e sensores passivos para oferecer uma experiência de abertura e fechamento sem toque, proporcionando conveniência e segurança.

A grande questão é que alguns proprietários de veículos da BMW estão relatando problemas na funcionalidade no iOS 18. Mais precisamente, as chaves secundárias (aquelas compartilhadas com outras pessoas) não estão funcionando, embora a chave primária não tenha problemas.

Na aba de comunidade do site da Apple, alguns usuários alegam que o recurso não está emparelhando da forma correta e, com isso, não estão conseguindo trancar, destrancar ou dar partida no carro somente com seus iPhones ou Apple Watches.

Tenho um iPhone 16 normal, não é o Max, não consigo mais usar nenhum dos recursos da chave digital. Não consigo trancar, destrancar ou dar partida no carro. A chave digital está instalada corretamente na Carteira, mas não é 100% reconhecida, como se o carro e o iPhone não conversassem. Ele mostra a chave digital no meu perfil como existente e está na Carteira do iPhone, mas nada, nada mesmo. Obrigado Apple, vou literalmente devolver esse celular e usar o antigo, pois isso era algo que eu realmente gosto mais de ter do que qualquer novo recurso do iPhone 16.

Apesar do relato, não é sabido se o problema está associado apenas ao iOS 18, aos iPhones 16 ou a ambos. Tanto na versão 18.0.1 ou na versão 18.1 (beta) o problema não parece ter sido resolvido e a Apple não se pronunciou até o momento sobre essa questão.

