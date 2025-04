Estreias do Apple TV+: “Disclaimer” e “As Últimas Mulheres do Mar”

Deram as caras hoje no catálogo do Apple TV+ duas novas produções: os primeiros episódios da aguardada minissérie “Disclaimer” e o documentário “As Últimas Mulheres do Mar” (“The Last of the Sea Women”).

Vamos relembrar um pouco sobre as duas produções?

“Disclaimer“

Com seus dois primeiros episódios já disponíveis, a produção acompanha a saga da jornalista Catherine Ravenscroft. Famosa por trazer à tona defeitos e transgressões de outras pessoas, ela se verá do lado oposto do jogo ao receber um livro de um autor desconhecido.

Horrorizada ao perceber que é a personagem principal da história e que poderá ter seu segredo mais sombrio revelado, ela correrá para descobrir a identidade do escritor e será forçada a enfrentar seu passado para não ter sua vida destruída.

“Disclaimer” é protagonizada por Cate Blanchett e Kevin Kline, os quais acompanham nomes como Sacha Baron Cohen, Kodi Smit-McPhee, Lesley Manville, Louis Partridge, Leila George, HoYeon Jung e Indira Varma (como narradora).

Reveja o trailer:

Aos que preferirem, aqui está a versão dublada dele.

Adaptação do bestseller homônimo de Renée Knight, “Disclaimer” é dirigida por Alfonso Cuarón e terá seus cinco episódios restantes disponibilizados todas as sextas-feiras, até o dia 15/11.



“As Últimas Mulheres do Mar”

Produzido pela aclamada A24 e com direção de Sue Kim, “As Últimas Mulheres do Mar” conta a história das mergulhadoras Haenyeo, que há séculos têm protegido o mar da Coreia do Sul — tradição que dá a elas o título de “sereias do mar”.

Adentrando as águas da Ilha de Jeju em busca de frutos do mar e outros recursos — sem qualquer cilindro de oxigênio ou equipamento do tipo —, as Haenyeo estão vendo essa cultura ser cada vez mais ameaçada e lutam para mantê-la viva.

Segundo a Apple, a produção foca em temas como amizade, união, independência e empoderamento, “desdobrando-se em um conto edificante de mulheres enfrentando potências mundiais para proteger seu amado oceano e inspirar uma nova geração”.

Reveja o trailer:

Com pouco menos de uma hora e meia de duração, o documentário já pode ser visto por completo por assinantes do serviço.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox.

