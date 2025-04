O que é o Modo de Jogo e como usá-lo no iPhone e iPad?

O iOS/iPadOS 18 trouxeram um recurso pensado especialmente em quem costuma jogar bastante nos iPhones e iPads.

Publicidade

É o chamado Modo de Jogo (Game Mode) — que, vale observar, chegou aos Macs no ano passado, com o macOS Sonoma 14. Entenda, nos próximos parágrafos, como ele funciona e o que faz no seu iPhone ou iPad! 🕹️

O que é o Modo de Jogo?

Segundo a Apple, o Modo de Jogo possibilita que você aproveite ao máximo os jogos no seu iPhone e iPad.

Para começar, ele minimiza as atividades em segundo plano, a fim de manter as taxas de quadros consistentemente altas por um maior tempo. Além disso, ele dobra a taxa de atualização do sinal de Bluetooth para o uso de controles sem fio, o que significa um aumento na responsividade de jogos.

Publicidade

Se estiver usando os AirPods Pro 2, a latência do áudio também é reduzida. Na prática, isso significa que haverá um menor tempo entre o momento em que o som sair do seu celular ou tablet e chegar até os seus AirPods.

Ainda sobre os áudios, o Áudio Espacial Personalizado permitirá que os desenvolvedores possam criar experiências acústicas imersiva para os jogos.

Como ativar o Modo de Jogo? É possível desativá-lo?

O Modo de Jogo do iOS/iPadOS 18 é ativado de forma automática, assim que o game é iniciado — não sendo necessário nenhum passo extra.

Publicidade

Mas, se por algum motivo quiser desativá-lo, basta tocar no banner do Modo de Jogo (que aparecerá no topo da tela, ao iniciar o jogo) ou abrir a Central de Controle enquanto estiver nele.

Depois, toque em “Modo de Jogo”, na parte superior, e desative-o selecionando o ícone respectivo.

Boa novidade, concordam? 🙂