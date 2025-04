Ticketmaster anuncia suporte aos novos ingressos do app Carteira no iOS 18

A Ticketmaster, empresa estadunidense de venda de ingressos, anunciou hoje que passará a suportar a nova experiência de ingressos do iOS 18 no aplicativo Carteira (Wallet), tornando-se a primeira companhia do mundo a adotar esse recurso.

Publicidade

Esses ingressos mais completos foram desenvolvidos pela Apple para oferecer informações detalhadas sobre os eventos diretamente da tela do app, como a previsão do tempo local, mapas, playlists do Apple Music e uma opção para que o usuário possa compartilhar sua localização com um(a) amigo(a) ao chegar no local marcado.

Ainda segundo a companhia, esses ingressos estrearão no jogo do Los Angeles Football Club contra o San Jose no BMO Stadium, no dia 19 de outubro (um sábado), pela Major League Soccer (MLS). Depois disso, a Tickemaster usará o recurso em um jogo do Miami Heat, da National Basketball Association (NBA), embora não tenha dito qual.

O presidente da Ticketmaster, Mark Yovich, comentou a novidade:

Publicidade

Com a nova e aprimorada experiência de ingresso no Apple Wallet, os fãs ficam mais próximos da ação a partir do momento em que adicionam seu passe ao iPhone”, diz Mark Yovich, presidente da Ticketmaster. “Estamos extremamente orgulhosos de trabalhar com a Apple para levar essa experiência aprimorada de ingresso aos fãs.

Devendo ser expandido para mais eventos em 2025, esses ingressos também contarão com links para a compra de merchandising e ferramentas de gerenciamento antes só disponíveis no app da Ticketmaster.

via 9to5Mac