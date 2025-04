WhatsApp começa a testar widgets interativos no iOS

O WhatsApp começou a testar, na sua versão beta para iOS mais recente (24.21.10.70), uma série de novos widgets interativos que buscam oferecer aos usuários novas formas de iniciar uma conversa com o seu contato ou grupo favorito.

Como notado pelo WABetaInfo, os novos widgets utilizam a API mais recente da Apple para esse tipo de recurso e substituem os antigos widgets do mensageiro, os quais foram removidos há meses.

Completamente personalizáveis, os widgets podem exibir conversas recentes, favoritos, conversas fixadas e contatos com os quais o usuário se comunica frequentemente. Eles também vêm em vários tamanhos, sendo o menor deles capaz de exibir duas conversas e, o maior, quatro.

Com a chegada do iOS 18, os usuários agora podem posicionar esses widgets em qualquer lugar da tela, tornando esses atalhos ainda mais úteis. Você pode, inclusive, adicionar mais de um widget à sua tela de Início caso prefira, configurando cada um deles, por exemplo, com contatos diferentes.

Essa novidade pode ser conferida por alguns testadores na versão mais recente do WhatsApp disponível no TestFlight, devendo chegar para mais pessoas em breve, como dito.

Entretanto, o WABetaInfo notou que esse update está fazendo com que fotos e vídeos trocados dentro do aplicativo deixem de estar visíveis, o que não pode ser corrigido ao instalar uma versão anterior do mensageiro. Por isso, talvez seja uma boa ideia esperar a próxima versão do app ser liberada para aí sim testar os novos widgets.