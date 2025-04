Como formatar um drive externo pelo iPhone/iPad

O aplicativo Arquivos (Files) do iOS/iPadOS 18 trouxe uma função bastante útil para quem costuma usar drives externos com iPhones e iPads para ver e editar as suas fotos e os seus vídeos.

Agora, tornou-se possível formatar esses drives, como SSDs , pendrives ou cartões de memória, por exemplo. Veja como é bem simples fazer isso! 😉

Com o drive externo conectado ao iPhone/iPad, abra o app Arquivos, toque na aba “Explorar” e, se estiver dentro de uma pasta, selecione o botão de voltar (no canto superior esquerdo) até chegar à tela inicial.

Na seção “Locais”, mantenha o dedo pressionado em cima do drive, escolha “Apagar” e, em seguida, toque em uma das opções de formatação.

Ao todo, são disponibilizadas três opções de formatação:

APFS (Apple File System) : recomendado para abrir em dispositivos com os sistemas macOS, iOS e iPadOS em drives com memória flash (ou seja, não recomendado para discos rígidos convencionais).

: recomendado para abrir em dispositivos com os sistemas macOS, iOS e iPadOS em drives com memória flash (ou seja, não recomendado para discos rígidos convencionais). ExFAT (Extended File Allocation Table) : adotado pela SD Card Association como o sistema de arquivos padrão para cartões SDXC maiores que 32GB.

: adotado pela SD Card Association como o sistema de arquivos padrão para cartões SDXC maiores que 32GB. MS-DOS (FAT): também compatível com PCs, câmeras e outros aparelhos.

Quando estiver pronto, toque em “Erase” (sim, ao que parece, a Apple esqueceu de traduzir essa parte do sistema para o português).