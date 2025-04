Como usar o Vídeo ao Vivo do SOS de Emergência no iPhone

O serviço SOS de Emergência da Apple segue indisponível no Brasil mas, no iOS 18, a Maçã lançou uma nova função para momentos em que você possa estar em situações de emergência.

Trata-se do Vídeo ao Vivo do SOS de Emergência (Emergency SOS Live Video), que possibilita que você transmita um vídeo ao vivo ou envie fotos e vídeos existentes para os serviços de emergência, caso seja solicitado. Veja como utilizar isso! 📱

Para compartilhar o vídeo ao vivo, toque em “Compartilhar” caso receba uma solicitação. Para pausar ou reiniciar o compartilhamento, basta selecionar o botão “Câmera”. Já para parar de compartilhar a qualquer momento, escolha o botão vermelho e em “Parar de Compartilhar Câmera” ou “Desligar”.

Já para compartilhar os vídeos ou as fotos já existentes, toque em “Escolher” quando for solicitado e escolha as fotos e/ou os vídeos que você quer enviar aos serviços de emergência.

Para recusar a chamada, basta escolher “Agora Não”.

