Como ativar o aprimoramento de diálogo no app TV [iPhone, iPad e Apple TV]

O aplicativo nativo TV do iOS/iPadOS 18 e do tvOS 18 trouxe a possibilidade de ativar uma ajuste para melhorar os diálogos de um filme ou de uma série que você estiver assistindo. É o chamado Aprimorar Diálogo (Enhance Dialogue).

Usando aprendizado de máquina e áudio computacional, ele possibilita que você tenha uma experiência de clareza vocal superior com a detecção ativa das falas em todos os canais de som.

Isso funciona durante a reprodução pelos alto-falantes integrados, por fones de ouvido com fio, com AirPods ou outros fones de ouvidos e alto-falantes conectados por Bluetooth. Veja como ativar! 🗣️

Compatibilidade

A função Aprimorar Diálogo está disponível nos seguintes aparelhos:

iPhones : iPhone 11 e posteriores

: iPhone 11 e posteriores iPads: iPad (10ª geração), iPad Air (4ª geração e posterior), iPad Air (M2), iPad Pro (M4), iPad Pro de 11″ (3ª geração e posterior), iPad Pro de 12,9″ (5ª geração e posterior) e iPad mini (6ª geração).

No caso das Apple TVs, a empresa não especifica quais modelos são compatíveis, mas provavelmente isso deve rolar em todos os modelos atualizados para o tvOS 18.

Como ativar o aprimoramento de diálogos no iPhone/iPad

Com um conteúdo aberto no app TV do iPhone/iPad, toque nos três pontinhos, em “Áudio” e em “Aprimorar Diálogo”. Você verá duas opções (além de “Desativado”).

“Intensificar” deixa o diálogo muito destacado na mixagem, enquanto que “Aprimorar” deixa ele mais destacado na mixagem.

Como ativar o aprimoramento de diálogos na Apple TV

No caso da Apple TV, mostre os controles de reprodução na tela, passe o dedo para cima no clickpad ou na superfície de toque do Siri Remote e escolha o ícone representado por uma onda sonora.

Depois, escolha “Aprimorar Diálogo” e uma das opções.