Como descobrir o nome de atores e músicas em conteúdos do Apple TV+

Para quem costuma acompanhar as séries e os filmes do Apple TV+, a Maçã introduziu um novo recurso no iOS/iPadOS 18, no macOS Sequoia 15 e no tvOS 18 o qual permite verificar mais informações sobre o que você está assistindo.

Batizado de Em Foco (InSight), ele permite que você veja detalhes da produção, como os atores e as atrizes que contracenam, além das músicas que estão sendo tocadas em uma cena. É algo bem parecido com o que a Amazon já faz há alguns anos com o X-Ray, do Prime Video.

Veja como utilizar essa função! 📺

Abra um conteúdo do Apple TV+ no app TV e comece a reproduzi-lo. Depois, toque/clique em “Em Foco”, na parte inferior da tela, para ver as informações. Caso uma música esteja tocando na cena, um atalho para adicioná-la ao Apple Music aparecerá.

Em nossos testes, o recurso funcionou nos conteúdos do serviço de streaming da Maçã em todos os dispositivos, com exceção do Mac. Mesmo listando a novidade, a Apple parece ter adiado a inclusão disso…

É bom observar que o recurso foi projetado para funcionar apenas nos conteúdos do Apple TV+.

O bacana é que se você estiver usando o seu iPhone/iPad como controle remoto da Apple TV, também é possível conferir as informações do Em Foco diretamente pela tela do smartphone ou do tablet. 🙂

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

