Review: Smart Video Doorbell G4, campainha inteligente da Aqara

Junto à Smart Lock U100, eu também testei a Smart Video Doorbell G4, da Aqara. Trata-se de uma campainha inteligente muito interessante que pode ser usada, obviamente, com a fechadura inteligente e com outros produtos inteligentes para casa — a fim de potencializar suas capacidades.

Diferentemente de uma fechadura inteligente, porém, eu não considero uma campainha algo tão essencial assim. Claro que isso varia muito de cenário para cenário, mas, no meu caso, que estou morando hoje num prédio com portaria 24 horas no qual qualquer pessoa que queira entrar precisa se identificar — consequentemente, eu serei avisado pela portaria —, uma campainha inteligente não fazia tanto sentido assim.

Contudo, o que mais me chamou atenção na ideia de testar um produto desses não foi a função campainha, e sim você basicamente ter uma câmera de segurança que identifica muito bem qualquer pessoa na frente da sua porta.

Vamos conhecer um pouco mais desse produto!

O que vem na caixa

Smart Video Doorbell G4

Repetidor/campainha

Cabo para o repetidor/campainha

Seis pilhas AA

Manual do usuário

Chave de fenda

Um kit de parafusos de parede e âncoras

Suporte de 20°

Um kit de parafusos para o suporte

Design e instalação

Seguindo a linha de produtos para casa da Aqara, a Smart Video Doorbell G4, assim como a fechadura U100, tem um visual elegante e bem moderno — os designs delas, inclusive, conversam muito bem.

A G4 pode inclusive ser instalada em áreas externas (se você mora em casa, por exemplo), resistindo a muitas condições desafiadoras (luz solar direta, frio e até chuva). Ainda assim, o ideal é que ela possa ser instalada numa área minimamente protegida.

São duas partes principais que fazem tudo funcionar: uma externa e uma interna. A parte externa funciona ligada diretamente à energia ou com pilhas. No meu caso, como eu resolvi instalar a campainha na própria porta, optei por usar as pilhas mesmo. Mas caso você queria, é possível colocar a campainha numa parede ao lado da porta — inclusive usando o suporte com um ângulo de 20º — ligada à energia. Você também pode fazer o combo (energia e pilha), para que as pilhas entrem em ação num momento de falta de luz, por exemplo.

Vale notar que, diferentemente da fechadura, as pilhas aqui não duram tanto assim — acredito que quatro ou cinco meses é o limite (isso se você usar na função de economia de energia, sobre a qual falarei sobre mais abaixo).

Sobre a fixação da campainha, você pode optar por fazer isso utilizando um forte adesivo que já vem no suporte dela ou os parafusos que a acompanham.

A parte interna (o repetidor que ajuda no alcance do sinal da rede Wi-Fi e que também em um alto-falante de 95dB) tem um cabo USB que precisa necessariamente ser ligado à energia — o que eu achei um ponto fraco do produto, já que se também tivesse a opção de funcionar com pilhas, eu poderia colocá-lo em qualquer lugar da casa, sem depender de um cabo e de uma tomada.

Nas laterais da campainha temos o alto-falante de um lado e um parafuso (protegido por uma “capa”) do outro; ao retirar esse parafuso, você tem acesso às entranhas da campainha. É ali que você pode ligá-la diretamente à energia, colocar as pilhas, resetá-la, fixá-a com parafusos, etc.

Na parte frontal da campainha temos a câmera (uma grande-angular com um ângulo de visão de 162°, 1080p), sensores de presença, infravermelho e luminosidade, além do microfone, do botão da campainha em si e de uma luz indicadora que circula o botão.

Como sempre, a Aqara tem um vídeo completo mostrando como instalar o produto.

Recursos HomeKit

Trata-se de um produto HomeKit, ou seja, compatível com o protocolo doméstico da Apple. E eu confesso que, diferentemente da fechadura U100, a integração com o app nativo Casa (Home) é suficiente para o que eu espero desse produto — justamente por eu não fazer um uso tão intenso dele, já que a portaria 24h do prédio faz o serviço mais pesado.

Essa integração com o app Casa oferece muita coisa legal, como ajustes muito personalizados de notificações e opções interessantes, como por exemplo:

Receber notificações em um determinado horário;

Receber notificações quando você estiver em casa ou apenas quando não estiver;

Receber notificações quando qualquer clipe for gravado ou apenas se pessoas forem detectadas;

Ser notificado se a campainha sair do ar;

Mostrar imagens da gravação na notificação;

Falar (interagir) com a pessoa que está na sua porta;

Ver a câmera em tempo real, é claro;

Tocar a campainha também nos HomePods da casa (caso você tenha).

Na parte de gravação de clipes, você também pode optar por transmitir e gravar apenas quando você não está em casa ou em qualquer situação, além de escolher se quer gravar quando qualquer movimento for detectado ou algum específico (pessoas, animais, veículos e/ou pacotes).

Ainda na integração com o HomeKit, a campainha pode acessar o reconhecimento facial do app Casa e mostrar, na notificação, o nome das pessoas reconhecidas.

Essa biblioteca é compartilhada com todos os produtos compatíveis com HomeKit que fazem uso de imagens — no meu caso, por exemplo, além da Smart Video Doorbell G4, tenho também a Camera Hub G3.

Lembrando que, para ter acesso a esses recursos, você precisa necessariamente ser assinante de um plano do iCloud+. O número de câmeras do Vídeo Seguro do HomeKit que você pode adicionar ao app Casa depende do seu plano:

Plano de 50GB : uma única câmera.

: uma única câmera. Plano de 200GB : até cinco câmeras.

: até cinco câmeras. Plano de 2TB ou superior: número ilimitado de câmeras.

Você pode acessar os últimos dez dias de atividade do Vídeo Seguro do HomeKit pelo iPhone, pelo iPad, pelo Mac ou pela Apple TV.

No mais, você pode fazer automações como, por exemplo, detectar o movimento de alguém e acender uma luz externa caso isso aconteça depois das 19h. Ou detectar um movimento e se certificar de que a porta está trancada. As possibilidades são muitas!

Esses recursos, para o meu uso, já são mais do que suficientes. Mas não ache que as capacidades da Smart Video Doorbell G4 param por aí.

Outros recursos

Saindo do HomeKit e entrando nas configurações e possibilidades da Smart Video Doorbell G4 em si, acessíveis pelo app Aqara Home, você também pode fazer muita coisa legal.

A começar pelo básico, você tem acesso direto à câmera, podendo visualizá-la em 1080p, 720p ou numa resolução automática (dependendo da sua conexão). Também pode tirar uma foto ao vivo do que está acontecendo, gravar um vídeo e interagir com a pessoa que está na porta falando com ela — nesse caso, com o diferencial de mudar a sua voz para uma de tio (sim, um “tiozão”), uma de robô ou uma de palhaço para manter a sua privacidade.

Você não precisa assinar nenhum tipo de serviço para ter acesso a gravações e imagens dos últimos 7 dias que a câmera da campainha gravou; se quiser expandir essas capacidades, pode assinar um plano que dá até 30 dias de gravações na nuvem e outros benefícios; também é possível usar um cartão SD para gravar essas imagens. No meu caso, como disse, o iCloud é mais do que suficiente.

A campainha tem o seu próprio reconhecimento facial, que você pode criar tirando uma foto ou pegando uma imagem do seu álbum.

E aqui vou ilustrar apenas uma coisa que eu poderia fazer que acho muito legal, mas que por questões de segurança e até de não necessidade mesmo, não fiz: pelo app Aqara Home, eu posso criar uma automação na qual, sempre que um rosto familiar for reconhecido pela campainha (eu, minha esposa ou minhas filhas, por exemplo), a fechadura abre automaticamente (isso requer um hub).

Esse é apenas um exemplo do que pode ser feito utilizando dois produtos da Aqara, mas é claro que se você tiver outros produtos (sensores, luzes, etc.), a quantidade de possibilidades aumenta muito!

No mais, você tem uma gama de ajustes que podem ser feitos. Abaixo, eu listei alguns que considero mais interessantes:

Desligar a luz de identificação da campainha;

Personalizar o som da campainha;

Colocar uma marca d’água com o dia e o horário nas imagens/gravações;

Corrigir a distorção da lente (algo que pode afetar o reconhecimento facial);

Emitir alertas de detecção de rostos, de pessoas vagando pela sua porta, quando a campainha é pressionada e quando alguém tenta vandalizar a campainha;

Ajustar uma senha para ter acesso às configurações da campainha no app.

Novamente, assim como no caso da fechadura, é bom saber que, se você ativar as notificações nos dois apps, receberá basicamente tudo duplicado.

Muitas das imagens capturadas ficam com a tela preta por privacidade, imagino.

É bom notar, porém, que para funcionar em sua plenitude, você precisa deixar a campainha funcionando no modo normal, e não no modo de economia de energia (power saving mode) — que faz a campainha “acordar” apenas quando o botão é pressionado, sem ficar alerta para ver se tem alguém na frente da sua porta.

O problema é que isso faz o consumo das pilhas aumentar muito; dessa forma, ou você perde alguns recursos deixando no modo de economia de energia, ou se conforma em trocar as pilhas com uma frequência maior — isso, claro, se você não tiver ligado à campainha diretamente na energia.

Outra coisa que pode ser um pouco incômodo é que, ao deixá-la funcionando no modo normal, obviamente ela capta tudo, o que inclui o vizinho entrando/saindo de casa e os funcionários de limpeza do prédio, por exemplo — e se a pessoa tiver segurando alguma coisa como uma pasta ou mochila, já vai achar que é um pacote. 🤪

Vale a pena?

Tudo depende da sua necessidade, do seu uso. Analisando a minha situação, como disse, eu não precisaria de uma campainha inteligente; por outro lado, se eu não tivesse ela, provavelmente teria colocado uma câmera de segurança na porta da frente. Então, por que não juntar o útil ao agradável? Ainda que eu não use tudo o que a campainha me oferece, acredito que vale muito a pena ter uma câmera de segurança que oferece também recursos muito legais de uma campainha inteligente.

Se esse é o seu cenário ou se, no seu caso, uma campainha inteligente faz ainda mais sentido, pode apostar na Smart Video Doorbell G4 sem medo. Aliás, essa é uma regra que eu diria da maioria dos produtos domésticos da Aqara: são acessórios de qualidade, com um ótimo custo-benefício e que estão cada vez mais integrados ao ecossistema da Apple.

Ela pode ser adquiria nas cores cinza ou preta, e custa US$120 na Amazon americana.

