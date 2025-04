Tech Mix: comparativo de fotos (iPhone 16 Pro Max vs. Galaxy S24 Ultra), 4 atalhos úteis e comunicação entre sonhos

Talvez esse seja um dos maiores desafios como humanidade: nos sofisticarmos ao máximo para dominarmos a nova configuração — mais tecnológica e completa — de mundo, sem perdermos a nossa essência humana. —Martha Gabriel, em “Você, Eu e os Robôs”.

A sofisticação como necessidade e desafio, a necessidade de acompanhamos o tecnológico, e nossa capacidade de empatia e criatividade estão ligados à medida que as prioridades mudam e, silenciosamente, nos transformamos em máquinas. O propósito de conexão 24/7 vai perdendo o sentido, substituindo valores e interações. Usando outra frase da mesma autora acima: “Robôs humanoides ameaçam apenas humanos robotizados.”

Publicidade

Se o grande desafio é encontrar equilíbrio, se o avanço é inevitável, cabe a cada um decidir o que levar para o futuro, e o que deixar para trás. Afinal, tecnologia deve ser uma ferramenta para potencializar a nossa humanidade e não um fim em si mesma.

Reflexões à parte, relacionadas ou não com os assuntos abaixo, vamos à Tech Mix desta semana!

Comparativo de câmeras: iPhone 16 Pro Max vs. Galaxy S24 Ultra

Subjetividade. Cada um tem seu gosto e estilo de fotografar. Fotos mais claras, mais escuras, mais saturadas, com nitidez mais forçada — ou há quem diga, “mais reais”. Mas real para quem? Qual a referência? Cada um tem sua percepção do que acha melhor, e da forma que prefere registrar e compartilhar.

Publicidade

O DXOMARK colocou o iPhone 16 Pro Max na 4ª posição no ranking de câmeras, enquanto o S24 Ultra está em 27º lugar, atrás ainda do iPhone 14 Pro. Segundo eles, as pontuações “refletem o desempenho do dispositivo e a qualidade da experiência do usuário”. Mas vamos ao resultado, a foto pronta, independentemente de qual levou mais tempo, qual detalhe ficou de fora, etc.

A repórter Abrar Al-Heeti fez um comparativo para a CNET, que nos cedeu algumas fotos para avaliarmos. Nelas, veremos que algumas são diferentes em um nível que a maioria nem se importaria ou, ainda, nem notaria.

iPhone 16 Pro Max (esquerda) e Galaxy S24 Ultra (direita)

iPhone 16 Pro Max (esquerda) e Galaxy S24 Ultra (direita)

Mais uma vez o Galaxy trouxe a foto mais clara; já no quesito desfoque, ambos os aparelhos não foram 100% eficazes se tratando de todas as ramificações das plantas. Eu diria que o iPhone focou um pouco melhor mas, olhando o todo, ambas estão ótimas.

iPhone 16 Pro Max (esquerda) e Galaxy S24 Ultra (direita)

Nesse comparativo de fotos utilizando o zoom, o 16 Pro Max parece ter um pouco mais de nitidez (visível caso você abra a foto por completo), enquanto o S24 Ultra deu mais cor ao céu. Reforço: questão de preferência. O Galaxy tem o zoom óptico de 10x, mas não está aqui por razões óbvias: o zoom óptico do iPhone vai até 5x.

iPhone 16 Pro Max (esquerda) e Galaxy S24 Ultra (direita)

A fotografia noturna é sempre uma das minhas preferidas para comparar. porque o iPhone evoluiu muito desde o Modo Noite, introduzido no iPhone 11. Aqui, ambas estão bonitas de se ver e cada um escolheu o que destacar: a Samsung deu mais cor ao seu e deixou a parte de baixo um pouco mais clara; já o da Apple está com o céu mais “real” (😏) e a foto mais quente.

iPhone 16 Pro Max (esquerda) e Galaxy S24 Ultra (direita)

Por fim, uma selfie. Vemo Abrar Al-Heeti com mais nitidez no rosto através das lentes do S24 Ultra, enquanto o 16 Pro Max traz pretos mais fortes e cores claras com mais destaque. Um bom trabalho de HDR do iPhone, mas selfies são ainda mais pessoais. Qual você prefere?

A verdade é que, para qualquer coisa que você vá fotografar, com qualquer modelo, não haverá decepção. Ambos os aparelhos continuam fazendo fotos excepcionais, deixando mais uma vez a decisão final conforme o seu gosto. Não obstante, essas poucas diferenças podem ser quase igualadas com um pouco de edição nativamente, sem nenhum outro app.

Publicidade

Completamente suspeito a dizer, mas eu escolhi o iPhone como o melhor em quatro situações, apenas uma me deixou o sentimento de “poderia ser melhor”. Mas guardarei isso pra mim.

Aproveitando o momento fotográfico, o leitor/patrão Daniel de Paola compartilhou em suas redes um momento incrível, no qual presenciou a aurora boreal no Canadá. O registro foi feito por um iPhone 16 Pro Max utilizando um tripé, capturando por 30 segundos. Confira:



Daniel me cedeu as fotos sem edição para que eu possa mostrá-las de forma crua para vocês, mas confira no Instagram dele as versões editadas, além de uma foto extra.

4 atalhos úteis para iPhone

Cá entre nós, o app Atalhos (Shortcuts) é subestimado e o potencial de fazer coisas impressionantes. Digamos que ele adiciona múltiplas funções ao seu iPhone, se você souber configurar — ou procurar o atalho certo. Hoje, lhes trouxe quatro deles que utilizo com frequência.

Para a instalação, você precisa, é claro, do app Atalhos — caso não o tenha apagado. Se já o apagou, instale-o novamente.

Aqui em casa eu só uso o Apple Music; já o marido prefere Spotify. Então, na hora de compartilhar uma música ou um álbum, nós usamos esse atalho deveras útil.

O Song.Link pega a música de qualquer serviço de streaming de sua preferência, sobe para o site homônimo e, com uma rápida busca, lhe oferece uma lista de links de todos os serviços — ou um link único com múltiplas opções de serviços. Agora sim, fica mais fácil compartilhar.

Após adicionar o atalho, abra qualquer música e comece a compartilhar, como você normalmente faria e em seguida:

Na área de compartilhamento desça até encontrar o atalho Song.Link, como visto na imagem abaixo.

Em poucos segundos, você já terá uma lista de serviços onde a música está disponível; você pode escolher uma plataforma ou tocar na primeira opção.

Depois, é só abrir ou copiar o link e enviar para quem você quiser. A última imagem abaixo mostra o que a pessoa verá ao tocar no seu link.

Autoexplicativo, o atalho compartilha todos os seus podcasts com outra pessoa, seja em forma de nome, links, hiperlinks ou feeds RSS. A configuração é apenas para o aplicativo nativo da Apple, não funciona para Spotify ou outro aplicativo.

Para usar, basta abrir o atalho, escolher quais programas você deseja compartilhar, como compartilhar (recomendo a opção “Links”), permitir tudo e pronto. O texto estará na área de transferência. Basta colar onde você quiser compartilhar.

Aliás, além do MacMagazine no Ar, quais podcasts vocês estão ouvindo no momento? Compartilhem nos comentários!

Bocejei. Sabe aquelas pessoas que pulam da cama quase cantando, prontas e cheias de energia pra começar o dia? Pois é, não sou eu.

Que preguiça e dificuldade eu tenho de levantar — e eu só levanto porque são vários alarmes configurados. A função “Adiar” até ajuda, mas nada como cinco alarmes ajustados em sequência — meu marido que lute!

Salve o atalho — e já sugiro adicionar na tela inicial também para facilitar o uso. Depois, sempre que abrir, você será perguntado que horas você quer acordar. Escolha um horário e pronto. Eis o que acontece a seguir, observando meu teste de despertador para às 3:00 da manhã:

O iPhone ativará o Não Perturbe até a hora do seu alarme.

Ajustará o despertador para 3h.

Configurará dois alarmes antes, com intervalos de cinco minutos, e outros dois alarmes depois, com o mesmo intervalo.

Caso você levante lá no primeiro horário, basta dizer para a Siri “Desligue todos os meus alarmes” para não precisar fazer isso manualmente. E bons sonhos!

Para os momentos em que você quer compartilhar algo da rede para alguém que não tem o aplicativo, esse atalho baixa posts no Feed, nos Reels e nos Stories. Algo que gosto nele, e não em outras opções, é que esse atalho sempre baixa na melhor qualidade possível! Mas, para isso, além do atalho em si, você também precisará baixar os apps a-Shell mini e Scriptable.

Ache um conteúdo que queira compartilhar — no exemplo abaixo escolhi uma tirinha fofa que é um carrossel com várias fotos — e siga os passos abaixo:

Toque no botão com o aviãozinho para compartilhar;

Depois escolha na lista (abaixo dos apps) o nome do atalho: “Instagram Download”.

Pronto, basicamente é só isso. Acontece que, nas primeiras vezes, você verá muitos pedidos de permissão dependendo do tipo de conteúdo, depois de alguns “Permitir Sempre” isso quase não aparece mais. Além disso, um dos apps pode pedir a senha do seu Instagram para visualizar certo tipo de conteúdo ou perfil; aqui não tive problemas em colocá-la, mas se o fizer, recomendo utilizar uma conta de pouca relevância.

Outro atalho que também faz isso é o SW-DLT, que precisa igualmente do a-Shell e faz download de vários outros sites ou redes, inclusive. Mas, aqui, mais deu mais problema que solução.

Usem com moderação.

Startup fez comunicação durante os sonhos?

Quero compartilhar uma postagem interessante que vi no Instagram, parece até ficção científica.

A startup chamada REMspace afirma ter conseguido realizar a primeira comunicação entre pessoas em sonhos lúcidos. Usando sensores especiais, duas pessoas em diferentes locais trocaram uma mensagem simples enquanto sonhavam, com um “linguagem de sonhos” chamada Remmyo.

Segundo o Business Wire, esse avanço abre possibilidades para futuras aplicações comerciais, como comunicação em tempo real durante o sono, e marca um passo importante para o uso da tecnologia em experiências oníricas. Aplicações comerciais? Experiências oníricas? Me senti em “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura”, dormindo e sonhando com filme “A Origem”. Ou não era um sonho? Enfim, vejam a demonstração do experimento.

O que acharam? Seria um futuro distópico? Ou está mais próximo do que imaginamos?

Agora você já pode usar o seu iPhone 16 Pro Max para configurar o atalho 5 Alarmes e ir sonhar. Caso não consiga se comunicar comigo por sonhos, pode comentar abaixo o que achou desta edição do Tech Mix — e até a próxima! 😴