Apple poderá lançar headset de US$2 mil em 2026 e óculos de AR em 2027

De acordo com informações do jornalista Mark Gurman (da Bloomberg) na newsletter semanal “Power On” , a Apple está preparando-se para lançar produtos de melhor apelo focados em realidade aumentada (AR) e virtual (RV) após o lançamento não tão bem-sucedido do Vision Pro, disponibilizado no início deste ano pela empresa.

Segundo ele, o primeiro passo será o lançamento da versão mais barata do produto, a qual abdicará componentes como a tela EyeSight e contará com componentes mais baratos, podendo chegar no ano que vem com um preço de cerca de US$2 mil. Depois, viria uma segunda geração do Vision Pro, prevista para 2026.

As grandes novidades ficariam para 2027, ano em que, segundo Gurman, a Apple está considerando lançar óculos inteligentes como os da Meta em parceria com a Ray-Ban, bem como AirPods com câmeras — ambos potencialmente úteis para fornecer informações mais simples aos usuários com base no ambiente ao redor.

A ideia seria economizar bilhões de dólares gastados com a tecnologia de inteligência visual do Vision Pro. No entanto, segundo Gurman, a empresa não está conseguindo lançar essas novas tecnologias rápido o suficiente para concorrer com produtos de empresas concorrentes — como a própria Meta.

Esse desafio terá de ser enfrentado por Mike Rockwell e John Ternus, executivos que assumirão o comando da divisão para produtos Vision após a recém-anunciada saída de Dan Riccio — que se aposentará da empresa após 26 anos.

Inclusive, essa composição atual da liderança da divisão levanta dúvidas quanto à sucessão de Ternus caso ele seja nomeado CEO da Apple futuramente, com Eugene Kim sendo a aposta de Gurman para substitui-lo. Também há dúvidas sobre quanto tempo Rockwell permanecerá entre o time de executivos da empresa.