Apple TV+ lança trailer oficial da segunda temporada de “Silo”

Uma das séries de maior sucesso do Apple TV+ no ano passado, “Silo” ganhou hoje o trailer oficial da sua aguardada segunda temporada, prevista para chegar ao catálogo do serviço no dia 15 de novembro.

Em pouco mais de dois minutos, o vídeo tanto serve como uma espécie de recapitulação sobre os acontecimentos da primeira temporada quanto nos dá um gostinho com algumas cenas que veremos na sequência.

Baseada na trilogia de sucesso de Hugh Howey e criada por Graham Yost (que também atua como showrunner), a série é estrelada e produzida por Rebecca Ferguson, a qual interpreta a protagonista Juliette.

A história se passa numa Terra pós-apocalíptica com poucos sobreviventes, os quais moram em um silo cuja história está envolta em muitos mistérios que podem ser fatais para quem tentar desvendá-los.

Ferguson protagoniza como Juliette, uma engenheira que busca respostas sobre o assassinato de um ente querido e se depara com um mistério que vai muito além do que ela jamais poderia ter imaginado, levando-a a descobrir que, se as mentiras não o matarem, a verdade o fará.

Além de Ferguson e do novo integrante Steve Zahn, a segunda temporada da série contará com Tim Robbins, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Alexandria Riley, Shane McRae, Remmie Milner, Clare Perkins, Billy Postlethwaite, Rick Gomez, Caitlin Zoz, Tanya Moodie e Iain Glen no elenco.

Os episódios da segunda temporada de “Silo” serão disponibilizados gradualmente até o dia 17 de janeiro de 2025, com todos sendo liberados individualmente, sempre às sextas-feiras.

