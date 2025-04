Beats Studio Pro ganham versão preta e dourada vendida apenas na Best Buy

Depois de lançar uma versão branca matizada dos Beats Studio Pro, a qual é vendida exclusivamente na loja americana da Amazon, a subsidiária da Apple anunciou hoje uma versão preta e dourada dos seus fones circo-auriculares, a qual só pode ser adquirida em outra gigante do varejo estadunidense: a Best Buy.

O produto em questão é majoritariamente preto, trazendo detalhes em dourado na alça e no logo da Beats, presente em cada um dos lados dos fones. A parte de dentro da alça — ou seja, a que fica em contato com a cabeça do usuário — é bege, formando um visual de dois tons bastante interessante.

Ao contrário dos Beats Studio Pro lançados em parceria com a Amazon, esses fones não ganharam uma postagem sequer nas redes sociais, o que é no mínimo estranho.

Assim como qualquer outra versão dos fones, porém, eles vêm com um cabo USB-C para carregamento e um cabo com um conector de 3,5mm para reproduções cabeadas. Eles também incluem um estojo de nylon na cor preta — a mesma das outras cores “padrão” dos fones.

Os Beats Studio Pro são compatíveis com Áudio Espacial personalizado e emparelhamento rápido (tanto no iOS quanto no Android). Eles também têm um áudio 80% mais fiel que os seus antecessores diretos (os Studio3 Wireless), Cancelamento Ativo de Ruído (ANC) adaptativo e são compatíveis com a reprodução de áudio sem perdas (ou seja, Lossless) em até 24 bits e 48kHz.

Os Beats Studio Pro na cor preta e dourada estão saindo por US$250 (US$100 a menos que seu preço habitual) na Best Buy dos Estados Unidos. No Brasil, eles custam R$3 mil na Apple Store Online. Para pagamentos à vista, esse preço cai para R$2.699,10 (10% de desconto).

E aí, curtiram? 🎧

