Carteira da Apple suportará chaves de carros da Volvo, da Polestar e da Audi, indica código

A Apple está expandindo o suporte ao recurso Chaves do Carro (Car Key) para incluir veículos selecionados das marcas Volvo, Polestar e Audi, de acordo com novas descobertas do MacRumors.

Essa função permite que os usuários adicionem a chave de um veículo ao aplicativo Carteira (Wallet) em seus iPhones ou Apple Watches, possibilitando trancar, destrancar e ligar o carro usando o dispositivo, com suporte tanto à entrada passiva quanto à ativação por proximidade e controle remoto.

Com a expansão para automóveis das fabricantes supracitadas, a Apple está se preparando para ampliar ainda mais o alcance do Car Key, embora detalhes específicos sobre modelos e cronogramas de lançamento ainda não estejam disponíveis.

A funcionalidade do Car Key pode variar de acordo com o fabricante e o modelo, mas geralmente utiliza recursos NFC para garantir que o dispositivo se comunique de forma segura com o veículo.

O Car Key foi introduzido pela primeira vez na WWDC20 e oferece várias maneiras de ser utilizado, incluindo o Modo Express, que permite o uso da chave digital sem precisar desbloquear o dispositivo. Além disso, o aplicativo Wallet suporta o compartilhamento da chave do carro via Mensagens, Mail e AirDrop.

Atualmente, o Car Key é compatível com modelos de marcas como BMW, BYD, KIA e Mercedes-Benz, e mais recentemente, a Rivian adicionou suporte ao Car Key com suas atualizações de segunda geração R1T e R1S.

A inclusão dessas novas marcas reforça o compromisso da Apple em tornar o Car Key um recurso amplamente acessível, facilitando a vida dos motoristas ao eliminar a necessidade de chaves físicas.