Como imprimir suas entradas no app Diário [iPhone]

Se você curte usar o aplicativo Diário (Journal) em seu iPhone, uma dica bem útil pode ser interessante para algumas pessoas que ainda gostam de manter as suas anotações e pensamentos no mundo físico — imprimindo aquelas que você quiser.

É possível fazer esse processo com todas as entradas do Diário ou apenas aquelas que quiser, de forma individual. Confira como fazer esse procedimento! 🖨️

Abra o app Diário e, ao lado de uma entrada, toque nos três pontinhos para selecionar “Imprimir”.

Já para fazer isso com todas as suas entradas ou com apenas aquelas que foram feitas em um certo período, toque nos três pontinhos (no canto superior direito) e em “Imprimir”.

Depois, escolha entre “Todas as Entradas” ou “Intervalo de Datas”, se quiser escolher apenas algumas delas. Quando tiver finalizado, toque em “Imprimir” e siga os próximos passos.