Como mudar a ordenação de entradas no app Diário (Journal)

O aplicativo Diário (Journal) segue, após mais de um ano, ainda disponível apenas nos iPhones. Porém, com a chegada do iOS 18, a Apple tratou de atualizá-lo com alguns recursos novos.

Um deles é que, agora, você pode mudar a classificação com que as inserções no seu diário são mostradas na tela. Você pode exibi-las de acordo com a data de entrada ou com a do momento em si.

Veja como alterar isso de uma forma bem simples! 📒

Com o app Diário aberto no seu smartphone, toque nos três pontinhos (no canto superior direito).

Ao tocar em “Ordenar por”, escolha entre “Data da Entrada” ou “Data do Momento”.