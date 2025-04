IA da Adobe agora pode remover e gerar conteúdo no Photoshop, no Premiere Pro e mais

No mais recente evento anual Adobe MAX, a empresa anunciou novidades para o conjunto de aplicativos da suíte Creative Cloud, incluindo mais funções alimentadas por inteligência artificial — como remoção automática de distração de fundo no Photoshop e preenchimento generativo no Illustrator.

Além disso, o Premiere Pro e o After Effects também receberam novos recursos que podem ajudar a acelerar tarefas, enquanto a plataforma de colaboração em nuvem Frame.io foi reformulada com sua maior atualização desde seu lançamento.

Photoshop

Como anunciado pela Adobe, o Photoshop agora possui um recurso chamado Remove Tool que incorpora a nova tecnologia Remover Distrações (Distraction Removal) para eliminar objetos indesejados com rapidez e facilidade.

Ainda em beta, o novo Generative Workspace ajuda na criação de conceitos para que os criadores possam concretizar sua visão e produzir visuais de forma mais rápida e intuitiva. Além dele, o novo aplicativo Adobe Substance 3D Viewer (também em beta) integra-se ao Photoshop, oferecendo novos recursos de visualização e edição ​​em designs 2D e 3D no Photoshop.

Em testes desde o ano passado, foram disponibilizados para o público em geral os recursos generativos que possibilitam preencher, expandir e criar fundos com a tecnologia Adobe Firefly Image 3 Model, oferecendo novas maneiras de idealizar e criar.

Illustrator

Uma novidade é o Rastreamento de Imagem Aprimorado, que ajuda os designers a converter gráficos em vetores de forma mais fácil, rápida e precisa para edição e personalização adicionais em fluxos de trabalho de design.

O Illustrator também foi agraciado com o recurso de preenchimento generativo (em beta), o qual permite que os designers adicionem vetores detalhados a formas rapidamente, inserindo comandos de texto diretamente na Barra de Tarefas Contextual.

Ademais, o web app Project Neo agora está em fase de testes publicamente e ajuda designers a criar e editar designs 3D — incluindo cor, forma, iluminação e perspectiva —, possibilitando levá-los ao Illustrator.

Premiere Pro

Para o seu editor de vídeo, a Adobe está lançando em fase de testes o Firefly Video Model, o qual inclui um punhado de novas ferramentas — entre elas algumas que permitirão estender uma filmagem e gerem vídeo a partir de imagens estáticas e comandos de texto.

A ferramenta Generative Extend, por exemplo, está sendo lançada em beta para o Premiere Pro. Ela pode ser usada para ampliar o fim (ou o início) de uma filmagem, bem como fazer ajustes no meio da cena — como corrigir linhas de visão em movimento ou movimentos inesperados. O recurso, porém, está limitado a uma resolução máxima de 1080p por enquanto.

Conforme a Adobe, o editor também ganhou um sistema de cores totalmente novo e painéis de propriedades que variam com o contexto da edição, além de melhorias de desempenho — incluindo exportações ProRes até 3x mais rápidas, suporte expandido para ainda mais câmeras Canon, Sony, ARRI e RED, entre outros.

After Effects

Com relação ao After Effects, o software ganhou melhorias na área de trabalho com novas ferramentas que suportam a capacidade de trabalhar com animações de modelos 3D importados.

Além disso, graças à integração com o Substance 3D, o novo recurso “Enviar para o After Effects” no Substance 3D Painter permite que os artistas transfiram modelos tridimensionais totalmente texturizados com um único clique.

Frame.io

Como dito, também foi lançada a versão mais recente do Frame.io, a plataforma de revisão e colaboração da Adobe. Disponível para todos os usuários na web, no iPhone e no iPad, o update do Frame.io adiciona novos recursos de marcação e colaboração que o fazem parecer mais uma ferramenta de gerenciamento de fluxo de trabalho, como Trello ou Asana.

Ele inclui o modelo de marcação de “metadados”, que permite aos usuários atribuir marcações personalizadas como tipo de mídia, data de vencimento, plataforma de mídia social, entre outros. Os projetos também podem ser divididos em novas pastas “Coleções” que são atualizadas automaticamente para refletir quaisquer alterações ou comentários feitos no trabalho, melhorando o processo de colaboração para equipes ou vários usuários.